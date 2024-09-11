Xiaomi представила на глобальном рынке новые мониторы G24i и G27Qi

Компания Xiaomi выпустила на глобальном рынке две новые модели мониторов G24i и G27Qi. Оба поддерживают частоту обновления 180 Hz и ориентированы как на геймеров, так и на создателей контента.

Модель Xiaomi G24i получила 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD, пиковой яркостью 250 нит и временем отклика 1 мс (GtG). Для подключения есть порты DisplayPort, HDMI и 3,5 мм.

Xiaomi G27Qi оснащен более крупным IPS-экраном на 27 дюймов с разрешением 2K. Яркость составляет 300 нит. Количество портов побольше, чем у G24i: два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и 3,5 мм.

Оба монитора имеют сертификат TÜV Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза пользователя и калибровку цвета Delta E < 2 для точной цветопередачи. Заявляется поддержка технологии AMD FreeSync для предотвращения разрывов изображения, охват цветовой гаммы DCI-P3 95%, а sRGB — 100%. Плоскую подставку можно регулировать по наклону, также поддерживается настенный монтаж.

Цены на мониторы Xiaomi G24i и G27Qi пока не озвучены.