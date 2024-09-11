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12 сентября, 2024
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В Карабахском университете будет работать Сетевая академия Cisco

Cisco

В рамках сотрудничества Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и компании Cisco в текущем учебном году планируется запуск Сетевой академии Cisco в Карабахском университете. Целью академии, которая будет создана при поддержке Департамента информатизации системы образования, является подготовка местных специалистов в сфере сетевых технологий. Об этом сообщает официальный ресурс министерства.

В Сетевой академии Cisco планируется организовать проведение обучающих курсов по основам IT-технологий и операционных систем, Интернету вещей, программированию, сетевым технологиям, сетевой безопасности и кибербезопасности. Занятия в академии будут проводить профессиональные, сертифицированные специалисты.

Сетевая академия Cisco — программа фундаментальной подготовки по теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации локальных и глобальных сетей — служит примером взаимовыгодного сотрудничества между IТ-индустрией и учебными заведениями. Следует также отметить, что по статистике, более 2/3 выпускников программы Сетевой академии Cisco, которой в этом году исполнилось 27 лет, получают более интересную и ответственную должность, а также повышение зарплаты. Карьера многих сотрудников Cisco служит тому подтверждением.

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