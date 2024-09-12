«Techpro InnoWave» принял более 200 гостей!

С 6 по 8 сентября в Shabran Wellbeing Resort прошло масштабное мероприятие, организованное компанией Techpro DC — одним из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии. Для участия в «Techpro InnoWave» было приглашено более 200 гостей, в число которых вошли не только локальные компании-партнеры Techpro DC, но и представители Adobe, Claudflare, Dell Technologies, Engenius, File Orbis, Fortinet, HPE, HP Inc., Intel, Lenovo, Microsoft, One Screen, QNAP, Security Identify, Vertiv и других компаний, с которыми дистрибьютор тесно работает на рынке региона.

Гости смогли прекрасно провести время в одном из живописнейших уголков Азербайджана, не только посетив тренинги, организованные вендорами в «Techpro DC Vendor Village», но и насладиться шедеврами национальной кухни под живую музыку, принять участие в развлекательной программе, вдоволь пообщаться и просто отдохнуть от жаркой столицы. Отдельно стоит упомянуть спортивную составляющую «Techpro Olimpics», в программу которой вошли олимпиады по дартсу, нардам, настольному теннису и футболу. Азарт, призы и победители были самыми настоящими! А завершилось мероприятие соревнованиями по растопке самовара, после которого все гости «Techpro InnoWave» смогли почувствовать всю прелесть горячего ароматного чая, так удачно сочетавшегося с прохладой горного воздуха.