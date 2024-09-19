Возможности, которые предоставляют устройства хранения данных QNAP NAS, и что предлагает бренд в этом сегменте

Сегодня на рынке доступны различные решения для хранения данных — от облачных сервисов до специализированных устройств. Одним из инструментов, который подойдет как домашнему пользователю, так и бизнесу, является оборудование NAS (Network Attached Storage), представляющее собой многофункциональное решение, которое может быть использовано не только для хранения данных, но также в качестве мультимедийного проигрывателя или даже веб-сервера. Пионером в разработке и поставке этих устройств является тайваньская компания QNAP. Мы поговорили на тему того, какие возможности устройства NAS предоставляют пользователям, о тенденциях в этой области и о том, что QNAP предлагает своим клиентам, с региональным менеджером по развитию бизнеса QNAP в Восточной Европе и Центральной Азии Карлисом Луцом.

— Расскажите о вашем профессиональном опыте?

— Я работаю в сфере IT с 2010 года. Первоначально занимался программным обеспечением, продажами, маркетингом и разработкой продуктов. В 2011 году я пришел в компанию АТЕА на должность системного администратора, а позже начал работать в компании ELKO, где приобрел опыт управления дистрибуцией различной продукции, в том числе памяти, накопителей, а также других компьютерных и серверных комплектующих. Мне приходилось ежедневно работать с партнерами из Азии и Америки, и со временем я установил с ними хорошие контакты, результатом которых стало предложение о работе от производителя SSD-дисков Patriot Memory. После нескольких лет дистрибуции продукции этого бренда появилась возможность присоединиться к команде QNAP, где в данный момент я являюсь менеджером по развитию бизнеса. Ежедневно я работаю не только с клиентами из стран Балтии, но и стран Восточной Европы и Центральной Азии, таких как Грузия, Азербайджан, Узбекистан, где наблюдается бурный рост в сегменте устройств хранения данных.

— Есть ли существенные различия между этими странами? Например, в деловой культуре?

— Есть огромные различия. Например, в странах Балтии можно свободно работать, здесь в основном все понятно и легко договариваться. Сложнее о чем-то договориться, например, в странах Кавказа. В первый год было очень сложно привыкнуть к их деловой культуре. Представители вашего региона чаще и ярче выражают свои эмоции, говорят именно то, что думают. Однако, на мой взгляд, интереснее все же работать со странами Кавказа.

Если говорить именно по продажам продуктов, то Эстония очень продвинута в сфере IТ, в том числе в сегментах программного и аппаратного обеспечения. В этой стране могут покупать реже, но будут покупать более дорогие модели оптом. Грузию также можно выделить в положительном ключе. Однако есть страны, где покупательная способность не столь велика. Но QNAP умеет предлагать пользователям в этих странах более простые и относительно доступные решения.

— Что представляет собой QNAP сегодня?

— QNAP — тайваньская компания с 20-летним опытом работы, пионер в области NAS, и на данный момент один из лидеров в разработке и поставке устройств и решений для хранения данных. Как следует из названия QNAP, которое расшифровывается как Quality Network Appliance Provider, у нас должно быть все необходимое для того, чтобы устройства NAS работали в сети быстро и без задержек. Также мы предлагаем сетевое оборудование. У QNAP можно приобрести оборудование от обычного NAS и до клиент-серверной архитектуры, чтобы создать целую экосистему.

Сегодня QNAP сочетает в себе гибкость европейской компании с американским мышлением. Если клиент заинтересован создать что-то сам, мы будем рады проконсультировать его по этому поводу. Для европейских клиентов важно, что QNAP имеет собственный склад и сервисный центр в Германии. Соответственно, если что-то сломается, проблема будет решена всего за пару дней. Сложности мы испытываем только в странах Кавказа, так как там процессы ввоза и вывоза запчастей немного затруднены.

Что касается гарантии, мы продаем продукцию с гарантией на 2 года, 3 и 5 лет. Также мы предлагаем приобрести гарантию сроком до 5 лет. При этом следует подчеркнуть, что устройства QNAP NAS ломаются очень редко. Есть страны, где мы начинали бизнес, но о первых неисправностях узнали от заказчиков лишь через год-полтора. Мы работаем для того, чтобы наши продукты были понятными, предсказуемыми, надежными и долговечными.

— Что в настоящее время считается современным устройством хранения данных NAS?

— NAS — это устройство хранения данных, подключенное к сети для обеспечения централизованного доступа к данным и управления ими для нескольких пользователей и устройств. Даже небольшой NAS стоимостью 200 евро должен обеспечивать высокую доступность. Он должен быть доступным по сети, управляться через интернет или мобильное приложение и быть безопасно доступным за пределами домашней сети. Находясь в любой точке мира, вы сможете подключиться к NAS в любое время суток. Мне, как домашнему пользователю, важно иметь возможность делать резервные копии данных со всех устройств членов моей семьи, синхронизировать и анализировать данные, регулировать права доступа, воспроизводить фильмы по телевизору и т.д. с помощью NAS. Также можно подключить к NAS IP-видеокамеры и вести видеонаблюдение. Для домашнего использования NAS не должен стоить более нескольких сотен манатов.

QNAP NAS базируются на операционной системе Linux и созданы для стабильной работы. Они не нагреваются, имеют удобный и понятный интерфейс, поддерживают RAID и другие функции. Многие из этих преимуществ не предлагает, например, компьютер, собранный самостоятельно. По крайней мере, не без больших усилий. Добавлю, что QNAP также производит так называемые бесшумные NAS, которые занимают относительно мало места на рабочем столе. Эти машины используют бесшумные и очень быстрые SSD-накопители.

— Кто является основным пользователем потребительских устройств QNAP NAS?

— Прежде всего, это домашние пользователи, которые разбираются в IT, умеют устанавливать и управлять этими устройствами. Также NAS выбирают энтузиасты, гики, желающие настроить на нем что-то очень конкретное, например, веб-сервер. Следует подчеркнуть, что разницы между домашним пользователем и малым бизнесом не так уж и много. Оба этих клиента могут даже использовать одно и то же устройство NAS. Нашими клиентами также часто являются геймеры, которым QNAP предлагает возможность запускать на NAS различные игровые серверы.

— Как выбрать наиболее подходящее устройство NAS для домашнего использования?

— Прежде всего следует подумать о том, какими объемами данных вы собираетесь оперировать. Тогда сразу будет понятно, какое вам нужно устройство — на 2, 3 или 6 дисков. Во-вторых, перед покупкой NAS необходимо понять, какие операции вы будете производить с хранящимися на нем данными. Если вы планируете смотреть фильмы и сериалы на телевизоре или других устройствах, вам понадобится более быстрый NAS. Если он будет использоваться только для хранения резервных копий данных, то хватит и самого недорогого устройства.

Важно помнить, что при появлении необходимости в использовании дополнительного функционала NAS, например, как локального медиасервера, сервера видеонаблюдения или веб-сервера с высокой нагрузкой, вам понадобится устройство с совершенно другим процессором и большим объемом памяти.

— В чем заключаются различия между устройствами NAS с точки зрения программного обеспечения?

— Практические пределы определяются только возможностями. В основном, весь основной функционал уже бывает доступен, начиная с устройств, располагающих несколькими гигабайтами памяти. Кроме того, систему видеонаблюдения можно запустить на сетевом хранилище с объемом оперативной памяти всего в 1 ГБ. Соответственно, мы никак не ограничиваем работу операционной системы на устройствах NAS. Выбирая конкретную модель NAS на сайте QNAP, вы можете посмотреть, какие программы на нее можно установить, поддерживает ли она, например, функционал видеонаблюдения, возможность использования в качестве мультимедийного сервера и т.д. Таким образом, вы сможете понять, какое оборудование является наиболее подходящим для ваших нужд.

Чтобы помочь клиенту выбрать наиболее подходящую модель NAS, на сайте QNAP эти устройства разделены на различные категории. Например, есть устройства исключительно для домашнего использования. Мы также предлагаем инструмент QNAP NAS Selector, который позволяет клиенту отмечать различные критерии, например, сколько пользователей будет у устройства, каков запланированный объем данных, потребности в использовании и т.п. Сопоставив эти требования, наш инструмент выберет наиболее подходящие модели NAS.

— Как QNAP заботится о хранении данных в своих NAS?

— QNAP предлагает множество небольших утилит, работающих в фоновом режиме, которые анализируют, как работают жесткие диски или твердотельные накопители, и проверяют, не происходит ли что-нибудь подозрительное. При необходимости пользователю по электронной почте или на телефон, а также в самом интерфейсе NAS отправляется уведомление о том, что возникла проблема — диск может выйти из строя в ближайшее время и его необходимо заменить. После замены диска NAS восстанавливает RAID и устройство автоматически продолжает работу. Это одно из главных отличий NAS от собранного компьютера, в котором вам придется самостоятельно восстанавливать дисковый массив.

Подобное программное обеспечение предлагается не только нами. QNAP сотрудничает с рядом компаний, предоставляющих подобные решения. Например, у нас тесные партнерские отношения с такими производителями жестких дисков, как Seagate, которые предлагают инструменты, анализирующие целый ряд факторов работоспособности дисков и отправляющие уведомления через интерфейс QNAP NAS о том, что жесткий диск будет необходимо заменить в ближайшем будущем. Также заслуживает внимания такой наш партнер, как компания ULINK Technology Inc., которая разработала решение на базе искусственного интеллекта DA Drive Analyser, анализирующее исторические данные о миллионах дисков и прогнозирующее потенциальные проблемы с их «здоровьем».

— А на какие функции при выборе NAS следует обращать внимание бизнес-пользователям?

— Бизнес-пользователи обычно четко понимают, какими объемами данных они будут оперировать. Решения объемом 200 ГБ — 20 ТБ пользуются спросом у представителей малого бизнеса. Для более крупных бизнес-клиентов запрошенный объем достигает от 200 ТБ до 5 петабайт. Во-вторых, бизнес-пользователи обращают внимание на объем предлагаемой передачи данных. И здесь QNAP, вероятно, прочно является лучшим представителем в среднем сегменте. В-третьих, бизнес-заказчиков больше интересует защита от различных проблем, таких как повреждение жестких дисков и SSD-накопителей. На устройства QNAP можно установить специальную операционную систему QuTS Hero, которая предназначена для бизнеса и предлагает расширенные механизмы прогнозирования проблем, различных типов ошибок как на системном, так и на дисковом уровне. QuTS Hero предназначена для тех клиентов, чьи компании имеют отдельный IТ-отдел и понимают, что, как и почему нужно защищаться от различных рисков.

— Почему устройства NAS являются лучшим выбором для бизнеса?

— Даже малый бизнес может позволить себе приобрести небольшой и недорогой NAS. Если кроме директора в вашей организации есть бухгалтер и пять других сотрудников, то каждый будет доволен возможностью безопасного резервного копирования и управляемым доступом к данным компании. Нет смысла приобретать более дорогое решение, потому что это просто не актуально для бизнеса. Однако, пока у компании нет своего IТ-администратора, подключенных IP-видеокамер, ей стоит задуматься о покупке более дорогого NAS. В принципе, именно потребности определяют, какую модель NAS купить.

— Как QNAP обеспечивает безопасность данных на своих устройствах?

— Многие, наверное, помнят случай двухлетней давности, когда относительно большое количество устройств было взломано по причине того, что операционная система не была обновлена. Это стратегическая ошибка QNAP как производителя, позволявшего пользователям отключать уведомления об обновлениях на протяжении многих лет. Среднестатистический домашний пользователь не может оценить риски, которые несет несвоевременное обновление программного обеспечения. Научившись на ошибках, мы сделали обновление операционной системы обязательным. Также мы разрабатываем обязательные обновления для своих и сторонних программ, так как они тоже могут содержать уязвимости и бреши в безопасности.

Продолжая тему безопасности данных, мы считаем, что любой предприниматель должен иметь, как минимум, три копии данных. Даже если клиент приобрел QNAP NAS, это не означает, что при передаче данных с локальных устройств на NAS все будет безопасно. То есть третья копия должна находиться в каком-то другом месте, например, в каком-нибудь облачном сервисе.

— Зачем NAS, когда есть различные облачные решения, такие как Dropbox или OneDrive?

— QNAP даже не пытается конкурировать с облачными хранилищами. Они хороши, когда эта необходимость временная и объем данных небольшой. Однако, когда речь идет о нескольких сотнях гигабайт, то облачные сервисы Microsoft, Google и Dropbox быстро становятся дорогими. Во-вторых, есть много людей, которые не доверяют облачным сервисам из-за регулярно происходящих утечек данных. QNAP NAS, с другой стороны, предлагает различные решения для защиты данных, такие как конфигурации RAID, которые обеспечивают защиту от потери данных в случае сбоя жесткого диска. В-третьих, сервисы облачных вычислений, такие как iCloud, часто имеют задержки в сети. Однако, если данные хранятся на QNAP NAS, то вы можете собрать все вместе, чтобы контент автоматически был доступен в полном объеме здесь и сейчас. В-четвертых, следует отметить, что облачные сервисы могут менять тарификацию, урезать функционал и т.д. Если вы храните там данные, например, в объеме 200 ГБ, то вряд ли будете спешить поменять место хранения данных и, скорее всего, продолжите пользоваться тем же сервисом, стиснув зубы.

— Как будет развиваться эта сфера в ближайшие годы?

— Тайваньцы мало говорят о своих планах на будущее, и я сам мало в них посвящен. При этом я вижу, как AMD захватывает довольно большой сегмент в области процессоров. В QNAP еще не сильно это почувствовали, поэтому 70% продуктов QNAP NAS в прошлом году было основано на процессорах Intel. Но наш портфель продолжает расширяться и появляется все больше NAS на базе процессоров AMD. Соответственно, мы изучаем, какой производительности можно достичь с помощью решений AMD. Также многие производители говорят о NAS-серверах, предназначенных для работы с моделями искусственного интеллекта. В нашем сегменте это пока что, скорее, визионерский проект. Мы по-прежнему сосредоточены на создании надежных, долговечных и недорогих продуктов и услуг для хранения данных.