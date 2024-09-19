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20 сентября, 2024
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Поисковик Google сможет отличать реальные изображения от ИИ-картинок

Google

Компания Google сообщила о добавлении новой функции «Об этом изображении» в фирменный поисковый сервис, которая поможет определить, было ли изображение сделано камерой, отредактировано с помощью графических редакторов или создано при помощи модели генеративного искусственного интеллекта.

Новый инструмент был разработан в соответствии с требованиями спецификации C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Аутентификация C2PA включает информацию о происхождении изображений и применяется аппаратными и программными системами для создания цифрового следа. Ее поддержали компании Amazon, Microsoft, Adobe, Arm, OpenAI, Intel, Truepic и Google, однако внедрение решения идет медленно. Интеграция Google в результаты поиска станет первым большим испытанием этой инициативы.

Компания также планирует интегрировать C2PA в свои рекламные системы и рассматривает вопрос о внедрении стандарта на YouTube.

C2PA уже поддерживается камерами Leica и Sony, а добавление его в свою продукцию обещали Nikon и Canon. Ожидается, что аналогичный шаг сделают разработчики мобильных операционных систем Apple и Google. Метаданные C2PA добавляются в Adobe Photoshop и Lightroom, но пока не поддерживаются в Affinity Photo и Gimp.

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