Snap представил обновленные AR-очки Spectacles

Компания Snap представила пятое поколение smart-очков Spectacles. Устройство позиционируется как промежуточное звено между полнофункциональной гарнитурой смешанной реальности и компактными smart-очками.

Довольно крупные Snap Spectacles 5 созданы специально для разработчиков, очки распространяются по схеме «оборудование как услуга» по цене $99 в месяц. При этом компания предусмотрела обязательный годовой период, поэтому в итоге придется отдать немногим менее $1200, и это без учета налогов.

Вес очков составляет около 227 гр, что заметно меньше, чем Apple Vision Pro (635 гр). Это полностью автономное устройство. Впечатление от визуальных эффектов и интерактивных функций немного портит небольшое поле зрения. Но в Snap отмечают, что поле зрения Spectacles 5 составляет 46°, и это в три раза больше, чем было у Spectacles 4.

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В основе очков лежит процессор Snapdragon от Qualcomm (по одному в каждой дужке), а система Spatial Engine на практике достаточно хорошо распознает, где находится пользователь. В качестве программной платформы используется SnapOS на базе Android, что довольно упрощает задачу разработчикам сторонних приложений.

Snap Spectacles 5 выпускаются при поддержке партнеров компании, в том числе Lego, Niantic и ILM Immersive. Компания Niantic представит игры Peridot и Scaniverse, а ILM Immersive выпустит игру Star Wars. Сообщается, что в ближайшее время Snap выпустит для блогеров инструменты на основе искусственного интеллекта для создания видео.