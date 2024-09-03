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4 сентября, 2024
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В Steam проходит «Фестиваль космических исследований» со скидками и демо

Steam

Компания Valve запустила в Steam «Фестиваль космических исследований», который продлится до 9 сентября августа 21:00 по бакинскому времени.

В рамках мероприятия пользователи Steam могут купить по скидкам множество игр и опробовать демоверсии различных тайтлов.

Некоторые предложения:

  • Age of Wonders: Planetfall — скидка 66%;
  • Astroneer — скидка 60%;
  • Starbound — скидка 60%;
  • No Man’s Sky — скидка 60%;
  • Duskers — скидка 50%;
  • Deliver Us The Moon — скидка 76%;
  • Stellaris — скидка 75%;
  • FTL: Faster Than Light — скидка 75%;
  • X4: Foundations — скидка 70%;
  • Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr — скидка 80%.

Кроме того, любой желающий может получить бесплатные украшения для своих профилей — анимированный стикер, аватар и рамку. Подарки доступны на специальной странице магазина.

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