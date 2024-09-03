В Steam проходит «Фестиваль космических исследований» со скидками и демо

Компания Valve запустила в Steam «Фестиваль космических исследований», который продлится до 9 сентября августа 21:00 по бакинскому времени.
В рамках мероприятия пользователи Steam могут купить по скидкам множество игр и опробовать демоверсии различных тайтлов.
Некоторые предложения:
- Age of Wonders: Planetfall — скидка 66%;
- Astroneer — скидка 60%;
- Starbound — скидка 60%;
- No Man’s Sky — скидка 60%;
- Duskers — скидка 50%;
- Deliver Us The Moon — скидка 76%;
- Stellaris — скидка 75%;
- FTL: Faster Than Light — скидка 75%;
- X4: Foundations — скидка 70%;
- Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr — скидка 80%.
Кроме того, любой желающий может получить бесплатные украшения для своих профилей — анимированный стикер, аватар и рамку. Подарки доступны на специальной странице магазина.