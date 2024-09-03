В Steam проходит «Фестиваль космических исследований» со скидками и демо

Компания Valve запустила в Steam «Фестиваль космических исследований», который продлится до 9 сентября августа 21:00 по бакинскому времени.

В рамках мероприятия пользователи Steam могут купить по скидкам множество игр и опробовать демоверсии различных тайтлов.

Некоторые предложения:

Age of Wonders: Planetfall — скидка 66%;

Astroneer — скидка 60%;

Starbound — скидка 60%;

No Man’s Sky — скидка 60%;

Duskers — скидка 50%;

Deliver Us The Moon — скидка 76%;

Stellaris — скидка 75%;

FTL: Faster Than Light — скидка 75%;

X4: Foundations — скидка 70%;

Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr — скидка 80%.

Кроме того, любой желающий может получить бесплатные украшения для своих профилей — анимированный стикер, аватар и рамку. Подарки доступны на специальной странице магазина.