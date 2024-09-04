Noventiq Azerbaijan получил награду «Партнёр года» 2024 от Microsoft

О том, как компания достигла столь высокой цели, читайте в нашем интервью с Русланом Мамиевым, директором по развитию бизнеса Noventiq Azerbaijan.

— Пожалуйста, опишите ваш опыт работы с Microsoft на азербайджанском рынке, включая основные этапы сотрудничества с корпорацией и достижения, которые помогли компании выйти на новый уровень.

— Сотрудничество между Noventiq Azerbaijan и Microsoft стартовало с того, что мы начали предоставлять лицензии их продуктов в Азербайджане. Впоследствии объем услуг был расширен за счет укрепления технической команды и добавления профессиональных услуг пилотов технологий Microsoft. Эта трансформация позволила нам не только предоставлять высококачественные решения и услуги Microsoft и предлагать лучшие условия нашим клиентам, но и помогать государственным и частным компаниям Азербайджана максимально эффективно использовать эти продукты и услуги, повышать эффективность и конкурентоспособность их внутренних процессов.

— Какие тенденции и изменения вы ожидаете увидеть на азербайджанском рынке в ближайшие несколько лет благодаря продуктам Microsoft?

— По нашим прогнозам, в ближайшие годы решения от Microsoft будут существенно влиять на развитие технологий в Азербайджане. Особенно это отразится на крупных компаниях, которые начнут внедрять передовые технологии и искусственный интеллект в свои бизнес-процессы. Такие изменения повысят их способность адаптироваться и внедрять новшества, что позволит им значительно укрепить свои позиции на рынке.

— Расскажите о пути компании к получению награды. Что сделало Noventiq Azerbaijan «Партнером года»?

— Награда «Партнер года» 2024 от Microsoft стала результатом нашей целеустремленной работы и постоянного стремления к превосходству в обслуживании клиентов. Мы реализовали ряд инновационных проектов, которые заслужили высокую оценку от Microsoft. Эти достижения позволили нам выделиться среди партнеров и получить титул «Партнер года».

— Какие основные преимущества отличают Noventiq Azerbaijan как партнера Microsoft?

— Одно из главных наших преимуществ — это предоставление персонализированных решений для каждого клиента, от выбора и внедрения до поддержки на всех этапах. Мы также привлекаем глобальную техническую экспертизу и опыт, чтобы формировать команды высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи на рынке. Эти факторы обеспечивают нам успех и выделяют нас как надежного партнера Microsoft.

— Какие сложности вам пришлось преодолеть для получения этой награды и как ваша команда справилась с ними?

— В процессе получения этой награды Noventiq Azerbaijan столкнулась с серьезными трудностями. Одной из основных проблем, возникших перед Noventiq Azerbaijan на пути достижения этой цели, стал первоначальный скептицизм клиентов к новым и инновационным решениям, что создавало дополнительные барьеры на пути их внедрения. Мы ответили на это, предоставив тщательное обоснование преимуществ наших решений, продемонстрировав их надежность и эффективность, а также проведя дополнительные консультации и переговоры.

Кроме того, бурное развитие технологий потребовало от нас постоянного обновления знаний и навыков. Это означало необходимость активного обучения и быстрой адаптации к новым условиям. Приложив все усилия, мы смогли не только поддерживать свою конкурентоспособность, но и эффективно реагировать на изменяющиеся потребности клиентов.

После проделанной работы мы смогли развеять сомнения заказчиков, успешно адаптироваться к изменчивым условиям и достичь отличных результатов, что подтвердило нашу квалификацию и приверженность делу.

— Расскажите о вкладе в корпоративную IТ-отрасль, который вносит эта награда и как она может повлиять на ваше взаимодействие с существующими и потенциальными партнерами и клиентами?

— Награда «Партнер года» 2024 от Microsoft подчеркивает наш ведущий статус в сфере инноваций и качества услуг в Азербайджане, отмечая важный этап в наших отношениях с Microsoft. Это признание от одного из крупнейших мировых технологических игроков подтверждает высокий уровень доверия, который мы заслужили среди клиентов и партнеров. Награда открывает новые возможности для углубления сотрудничества с Microsoft и нашими клиентами, позволяя предлагать более инновационные и эффективные решения для удовлетворения их текущих и будущих нужд.

— Каковы ваши планы по дальнейшему развитию? Работаете ли вы над какими-либо новыми проектами или инициативами, направленными на укрепление партнерства в ближайшем будущем?

— Мы активно укрепляем наше партнерство с Microsoft и имеем в разработке несколько стратегически важных проектов. В ближайшем будущем мы планируем расширить наш портфель, включив в него Microsoft Azure и другие облачные решения. Хотя мы уже являемся одним из ведущих партнеров Microsoft в Азербайджане, мы продолжаем расширять нашу линейку продуктов и услуг. Мы также будем запускать инновационные проекты с использованием технологий Microsoft для копирования, машинного обучения и анализа данных. Мы будем регулярно знакомить наших сотрудников и клиентов с последними достижениями Microsoft и их применением, чтобы наши услуги оставались актуальными и эффективными.

— Какие принципы и ценности вы считаете наиболее важными для успешного партнерства?

— В Noventiq Azerbaijan мы фокусируемся на создании и поддержании долгосрочных партнерских отношений, которые строятся на основе взаимного доверия, инноваций и стремления к совершенству. Мы уверены, что для успешного сотрудничества с Microsoft и нашими клиентами ключевыми факторами являются открытость, честность и прозрачность. Наша цель — построить крепкие и доверительные отношения, которые позволят нам вместе добиваться новых успехов.