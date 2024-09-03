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3 сентября, 2024
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Azercell использует искусственный интеллект для популяризации национального искусства

Azercell

Лидирующий мобильный оператор страны представляет цифровой музей «Milli və Müasir».

Azercell представляет цифровой музей «Milli və Müasir» — проект, направленный на сохранение национальных ценностей с помощью современных технологий, а также их популяризацию среди молодого поколения. Эта инициатива еще раз подчеркивает приверженность компании инновациям и защите культурного наследия.

В рамках уникального проекта в музее «Milli və Müasir» уже представлено более 15 образцов цифрового искусства.  Контент музея включает в себя широкий спектр национального культурного наследия: от традиционных образов и музейных экспонатов до кинофильмов и театральных представлений. Экспонаты цифрового музея, созданные с помощью передовых технологий, таких как искусственный интеллект (AI) и сгенерированные компьютером изображения (CGI), представляют современный взгляд на азербайджанскую культуру. Планируется дальнейшее расширение цифрового контента, представленного на данной платформе.

Для получения дополнительной информации о проекте следите за страницей Azercell в Instagram. Отметим, что на странице периодически проводятся различные конкурсы с возможностью выиграть призы.

#MilliVəMüasir

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