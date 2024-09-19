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20 сентября, 2024
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В ПК-версии God of War Ragnarök появится возможность уменьшить количество подсказок от компаньонов

God of War Ragnarök

Сегодня, 19 сентября, в продажу поступает ПК-версия игры God of War Ragnarök, которая получит две новые функции. Спустя некоторое время эти возможности добавят на PS5. Одна из новых функций позволит уменьшить количество подсказок, которыми делятся всегда готовые помочь компаньоны. Вторая функция поможет слабовидящим игрокам — это аудиоописание кинематографических сцен.

Авторы игры, студии Santa Monica и Jetpack Interactive, выпустили релизный трейлер ПК-версии, а также опубликовали два скриншота.

Разработчики подтвердили, что для игры в 1080р/60fps в максимальном качестве достаточно GeForce 4060. Версия God of War Ragnarök для ПК будет включать разблокированную частоту кадров, поддержку 4K, Nvidia RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS), AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и Intel XeSS (Xe Super Sampling), а также сверхширокоформатных мониторов.

ПК-версия выйдет и в Steam, и в Epic Games Store. Игра будет доступна в обычном ($60) и специальном изданиях с дополнительным контентом.

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