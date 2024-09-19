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20 сентября, 2024
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BlackRock, Microsoft и другие создали фонд до $100 млрд. для инвестиций в ИИ-инфраструктуру

BlackRock, Microsoft

BlackRock, Microsoft, инвесторы Global Infrastructure Partners и MGX объявили о создании Global AI Infrastructure Investment Partnership (GAIIP, « Глобальное партнерство по инвестициям в инфраструктуру искусственного интеллекта»). Компания Nvidia поддержит новую организацию, предлагая экспертные консультации, связанные с технической частью ИИ-проектов.

Планируется собрать до $100 млрд. для инвестиций в разработку дата-центров и энергетической инфраструктуры для ИИ. На первом этапе GAIIP намерена привлечь $30 млрд. частного капитала от инвесторов, владельцев активов и корпораций, что позволит увеличить общий инвестиционный потенциал до $100 млрд. с учетом долгового финансирования.

«Инвестиционный потенциал в размере $100 млрд. повысит конкурентоспособность Америки в области искусственного интеллекта и одновременно удовлетворит растущую потребность в энергетической инфраструктуре для обеспечения экономического роста», — говорится в заявлении.

Предполагается, что партнеры будут вкладывать средства в новые ЦОД и расширение уже действующих для удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности. Также средства будут тратиться на энергетическую инфраструктуру для создания новых источников энергии для этих ЦОД. Целевым рынком для вложения средств считается США, некоторую часть из которых также потратят на территории «американских стран-партнеров».

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