Nothreat и Lenovo выводят безопасность устройств IoT на новый уровень с помощью решений на основе искусственного интеллекта

Nothreat, инновационный стартап в области кибербезопасности, и Lenovo, мировой технологический лидер и самый динамично-растущий провайдер услуг и сервисов ИТ-инфраструктуры, объявляют о совместной разработке для повышения устойчивости устройств Интернета вещей (Internet of Things, IoT) к современным киберугрозам. Передовые ИИ-решения Nothreat, основанные на научных исследованиях, интегрированы в модульные компьютеры Lenovo ThinkEdge SE10 и SE70 IoT, работающие на базе ARM-процессоров. Анализируя атаки в режиме реального времени по широкому набору показателей и используя непрерывное обучение, интегрированный программно-аппаратный комплекс обнаруживает, в среднем, на 55% больше угроз, чем другие решения.

По прогнозам аналитиков к 2030 году количество устройств IoT превысит 32 миллиарда, а количество кибератак на устройства IoT выросло на 107% за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интеграция передовых технологий безопасности Nothreat в периферийные устройства Lenovo позволяет удовлетворить растущую потребность в усиленной защите быстро расширяющейся экосистемы Интернета вещей, фактически позволяя обнаруживать угрозы до того, как объекты критической ИТ-инфраструктуры станут целью атак злоумышленников.

«Решение Nothreat представляет собой революцию в области безопасности IoT, — сказал Расим Бахши, директор Lenovo Global Technology Azerbaijan LLC. — Поскольку устройства IoT становятся все более распространенными в различных отраслях, обеспечение их безопасности имеет первостепенное значение. Lenovo стремится предоставлять безопасные, передовые решения Интернета вещей, которые позволяют нашим клиентам уверенно внедрять инновации. Как OEM-производитель, мы готовы поддерживать интеграцию таких инновационных решений в наши продукты для наших клиентов».

Ключевыми компонентами комплексного пакета безопасности Nothreat являются брандмауэр AIoT Defend и CyberEcho, поданная на получение патента в США технология, использующая инновационную систему ловушек на основе клонов. CyberEcho создает виртуальные клоны решений IoT-устройств, так называемые «приманки», заставляя хакеров атаковать их вместо реальных устройств. Портфель Nothreat дополнен другими передовыми решениями, в том числе Firewall Protection & Intelligent DNS с интегрированным искусственным интеллектом для обнаружения и блокировки подозрительного трафика, что повышает эффективность обнаружения угроз на 37%. AIoT Defend — приложение, занимающее всего 2 МБ оперативной памяти, которое обеспечивает защиту брандмауэра в режиме реального времени для подключенных устройств. Система событий кибербезопасности (Cybersecurity Events Center, CES) — база знаний, которая непрерывно анализирует угрозы для получения актуальных сведений о защите с помощью ИИ. И наконец, операционный центр безопасности (Security Operational Center, SOC) обеспечивает круглосуточный мониторинг и реагирование на угрозы в режиме реального времени с использованием глобальной аналитики.

«Наше совместное решение с Lenovo выводит безопасность IoT-устройств на новый уровень, — отметил Сергей Костенко, генеральный директор Nothreat. — Объединив наши технологии с международным опытом Lenovo в области аппаратного обеспечения, мы устанавливаемая новый индустриальный стандарт проактивной защиты устройств инфраструктуры IoT и открываем компаниям из различных сфер, включая производство, здравоохранение, «умные города» и транспорт, возможность безопасно внедрять инновации».

Эффективность решений Nothreat, в том числе CyberEcho, подкреплена масштабными исследованиями и сертификатами. Об уникальной разработке Nothreat, эффективность которой была подтверждена 50 учеными из разных стран мира, подробно изложено в данной исследовательской работе.

Отметим, что компания Nothreat — новатор в области решений для кибербезопасности, основанных на принципах коллективного иммунитета и искусственном интеллекте, созданных для защиты компаний от киберугроз в режиме реального времени. Искусственный интеллект Nothreat непрерывно самообучается, совершенствуя методы защиты, позволяя обнаруживать угрозы нулевого дня с точностью до 99%. Система Nothreat обнаруживает на 35-99% больше атак по сравнению с другими решениями. Разработанная в ходе масштабных исследований и подтвержденная многочисленными испытаниями и отраслевыми экспертами, технология Nothreat обеспечивает беспрецедентную защиту от сложных киберугроз. Среди ключевых продуктов — CyberEcho с технологией ловушек на основе виртуальных клонов цифровых интерфейсов и устройств, поданной на получение патента США, система событий кибербезопасности (CES), управляемая искусственным интеллектом, AIoT Defend для IoT-устройств и операционный центр безопасности (SOC) с непрерывной аналитикой киберугроз. Решения Nothreat легко интегрируются с существующими брандмауэрами, не требуя существенных изменений в инфраструктуре.