В Калифорнии одобрен законопроект о защите артистов от копий ИИ

Сенат штата Калифорния одобрил законопроект о защите артистов от несанкционированных копий, создаваемых искусственным интеллектом, сообщает издание Variety. Профсоюз актеров SAG-AFTRA сделал этот законопроект одним из своих главных законодательных приоритетов в этом году.

Законопроект отражает формулировку контракта профсоюзов актеров SAG-AFTRA, который положил конец прошлогодней четырехмесячной забастовке против кино- и телестудий. Проект закона также распространит эту защиту на другие сферы, включая видеоигры, аудиокниги и рекламные ролики.

«Мы стремимся обеспечить защиту людей, которые пока не охвачены ни одним из наших соглашений. Мы не хотим, чтобы следующее поколение артистов теряло все права на голос и внешность, потому что у них нет никаких рычагов влияния или возможности реализовать справедливые условия», — заявил Джеффри Беннетт, главный юрисконсульт SAG-AFTRA.

Американская ассоциация кинокомпаний (Motion Picture Association, MPA), лоббирующая интересы крупнейших студий, изначально выступала против законопроекта, утверждая, что он будет препятствовать распространенным технологиям постпроизводства. Законодатели изменили некоторые формулировки, чтобы снять эти опасения, и в итоге MPA заняла нейтральную позицию.

Так как в Сенате в него были внесены поправки, он должен вернуться в Ассамблею для согласования, прежде чем отправится к губернатору Гэвину Ньюсому. Проект закона является одним из нескольких, которые законодательная власть рассматривает для устранения потенциальных угроз искусственного интеллекта.

Проект закона потребует, чтобы права на сгенерированную искусственным интеллектом копию актера были четко оговорены, а контракт должен содержать «достаточно конкретное» описание возможного использования.