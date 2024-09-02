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3 сентября, 2024
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Qualcomm представил процессор Snapdragon 6 Gen 3 для доступных смартфонов и планшетов

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Компания Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 6 Gen 3 для недорогих смартфонов и планшетов.

Snapdragon 6 Gen 3 изготовлен по 4-нм техпроцессу и включает в себя 4 производительных ядра Cortex-A78 (2,4 GHz) и 4 энергоэффективных Cortex-A55 (1,8 GHz), а также видеоядро Adreno 710.

Процессор поддерживает модули памяти LPDDR5-3200 и накопители UFS 3.1. Чип оснащен 12-битным ISP Qualcomm Spectra и может работать с основной 200 Мп камерой, заявлена возможность снимать замедленное видео в формате 720p @ 240 fps.

Поддерживаются дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Hz, двухчастотная система GPS и протокол быстрой зарядки Quick Charge 4+. Есть 5G-модем, а также модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 с поддержкой aptX и aptX Lossless. Чип также поддерживает технологию шумоподавления Multi-frame Noise Reduction (MFNR) и ИИ-движок с такой же функциональностью (AIDE).

Какие смартфоны первыми получат новый процессор, Qualcomm не сообщил.

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