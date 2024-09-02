HPE создал суперкомпьютер Iridis 6 на платформе AMD для Университета Саутгемптона

Компания НРЕ поставила в Университет Саутгемптона (Великобритания) высокопроизводительный вычислительный комплекс Iridis 6, построенный на аппаратной платформе AMD. Планируется, что суперкомпьютер будет использоваться для проведения исследований в таких областях, как геномика, аэродинамика и источники питания нового поколения.

В основе Iridis 6 лежат серверы HPE ProLiant Gen11 на процессорах AMD EPYC семейства Genoa. Задействованы 138 узлов, каждый из которых насчитывает 192 вычислительных ядра, имеется 3 Tb памяти. Таким образом, в общей сложности используются 26 496 ядер. В состав Iridis 6 включены четыре узла с 6,6 Tb локального хранилища, а также три узла входа с хранилищем вместимостью 15 Tb. Используется интерконнект Infiniband HDR100.

В настоящее время система обеспечивает производительность HPL (High-Performance Linpack) на уровне примерно 1 Пфлопс. HPE отмечает, что в дальнейшем количество узлов планируется увеличивать, что позволит поднять быстродействие.

Новая система будет сосуществовать с комплексом Iridis 5, запущенным в 2018 году, который использует процессоры Intel Xeon Gold 6138, AMD 7452 и AMD 7502, а также ускорители NVIDIA Tesla V100, GTX 1080 Ti и А100. Быстродействие Iridis 5 достигает 1,31 Пфлопс.