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27 сентября, 2024
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать приключение The Spirit and the Mouse

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача игр. На этот раз предлагается бесплатно The Spirit and the Mouse. Акция действует до 3 октября 20:00 по бакинскому времени.

The Spirit and the Mouse — это приключенческая игра с видом от третьего лица, разработанная студией Alblune и выпущенная в 2022 году. Игроки возьмут на себя роль отважной мышки по имени Лила, которая отправится в путешествие по французской деревушке с элементами платформеров. Она будет решать головоломки и помогать местным жителям. Игра заслужила очень положительные пользовательские отзывы в Steam.

На следующей неделе Epic Games Store предложит бесплатно экономический симулятор Bear And Breakfast – красочную игру про развитие своего поселения.

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