Galaxy Tab S10 Ultra и Tab S10+ стали первыми планшетами Samsung с поддержкой ИИ

Помимо смартфона Galaxy S24 FE с поддержкой Galaxy AI компания Samsung представила премиальные планшеты Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+. Устройства также получили ИИ-возможности Galaxy AI:

«Ассистент для заметок» (Note Assist);

«Ассистент по рисованию» (Drawing Assist);

«AI рисунок» (Sketch to Image);

«Обвести и найти» (Circle to search);

Режим «Контекстные команды» (Air Command).

В основе обеих моделей лежит 4 нм процессор MediaTek Dimensity 9300+, за графику отвечает ускоритель Immortalis G720. В Samsung отметили, что производительность центрального процессора Galaxy Tab S10 Ultra увеличилась на 18% по сравнению с предшественником Tab S9 Ultra, графического — на 28%, нейронного — на 14%. Оба планшета доступны в вариантах с 12 Gb оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Gb. У Galaxy Tab S10 Ultra также есть версия с 16 Gb ОЗУ и 1 Tb ПЗУ. Экраны планшетов оснащены передовой технологией Dynamic AMOLED 2X и обеспечивают яркую и в то же время естественную передачу изображения даже на улице. Кроме того, дисплеи получили антибликовое покрытие и поддержку электронного пера S Pen (в комплекте).

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra оборудован 14,6-дюймовым экраном с разрешением 2960×1848 пикселей (240 ppi) и частотой обновления 120 Hz. Основная камера двойная: датчик на 13 Мп и 8 Мп ультраширокоугольный сенсор. Селфи-камера тоже двойная, с датчиками по 12 Мп. Планшет получил аккумулятор на 11 200 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Габариты составляют 326,4 x 208,6 x 5,4 мм, вес — 718 гр (Wi-Fi), 723 гр (5G).

Диагональ дисплея Samsung Galaxy Tab S10+ составляет 12,4 дюйма, разрешение — 2800 x 1752 пикселя (266 ppi), частота — 120 Hz. Основная камера такая же, как у модели Tab S10 Ultra, а фронтальная представлена только одним датчиком на 12 Мп. Емкость аккумулятора составляет 10 090 мАч, также поддерживается зарядка на 45 Вт. Габариты: 285,4 x 185,4 x 5,6 мм, вес: 571 гр (Wi-Fi), 576 гр (5G).

Планшеты могут выступить еще и в роли домашнего центра управления системой умного дома. Благодаря таким функциям, как создание 3D-карт дома (3D Map View), можно в текущем режиме следить за статусом умных устройств с поддержкой SmartThings через специальный виджет. Пользователям также доступны режимы SmartThings Energy и AI Energy Mode, чтобы легко контролировать потребление энергии домашними умными устройствами.

В оснащение моделей входят поддержка 5G, Wi-Fi 7 (Tab S10 Ultra), Wi-Fi 6E (Tab S10+), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, nanoSIM + eSIM, слот для MicroSD (до 1,5 Tb), 4 стереодинамика с Dolby Atmos и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Оба устройства собраны в корпусе из армированного алюминия и имеют защиту от воды и пыли IP68. Используется операционная система Android 14.

Цветовых решений два: темно-серое и светло-серое. К обеим моделям предлагаются чехлы-клавиатуры, чехлы-обложки и чехлы-накладки. Цены на Samsung Tab S10+: 12/256 Gb — $1000, 12/512 Gb — $1120. На Samsung Tab S10 Ultra: 12/256 Gb — $1200, 12/512 Gb — $1320, 16 Gb/1 Tb — $1620.