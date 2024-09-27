TWS-наушники Redmi Buds 6 получили два динамика и автономность до 42 часов

Компания Xiaomi представила новые TWS-наушники Redmi Buds 6. Новинка получила систему из двух драйверов для улучшения звуковых характеристик, хорошую автономность и эффективное шумоподавление.

Акустическая система включает 12,4-мм драйвер с титановым покрытием и 5,5-мм микропьезоэлектрический керамический динамик. По словам производителя, такая комбинация обеспечивает насыщенный динамичный звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами. Кроме того, предлагается четыре режима эквалайзера, что позволяет точно откорректировать звучание по своему вкусу.

Redmi Buds 6 способны снижать до 99,6% внешнего шума благодаря системе с шумоподавлением мощностью до 49 дБ. Двойные микрофоны с функциями ИИ эффективно снижают шум ветра даже при его скорости до 9 м/с.

Время работы наушников достигает 42 часов с учетом подзарядки от кейса или до 10 часов непрерывного воспроизведения аудио. Быстрая зарядка предоставляет 4 часа прослушивания музыки всего за 10 минут. Есть функция Sound ID для персонализации звука, имеется поддержка пространственного звука, возможность подключения наушников сразу к двум устройствам. Redmi Buds 6 поддерживают HyperOS Connect для бесшовной интеграции с другими устройствами Xiaomi и имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP54.

Xiaomi обновила и зарядный чехол, добавив эффект подсветки Cloud Glow Light Effects 2.0, что позволяет быстро проверить уровень заряда батареи. Индикатор работает следующим образом: один световой сигнал означает уровень ниже 25%, два — от 25% до 50%, три — от 50% до 75% и четыре — выше 75%.

TWS-наушники Redmi Buds 6 доступны в голубом, белом и черном цветах по цене $28.