Услуги в офисах Azercell теперь доступны для владельцев цифровых удостоверений личности

Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», ООО «Azercell Teleсom» представляет очередное новшество в этой концепции. Начиная со 2 сентября 2024 года, абоненты могут воспользоваться полным спектром услуг в офисах Azercell при наличии цифрового удостоверения личности. Проект реализуется совместно с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA).

Таким образом, абоненты смогут осуществить любую операцию в офисах Azercell Exclusive, предоставив необходимые данные для подтверждения личности через приложение «myGov». Эта инициатива подчеркивает приверженность Azercell, обеспечению высокого уровня удовлетворенности клиентов, предлагая им более быстрое и удобное обслуживание, а также гарантируя безопасность персональной информации. Это новшество в ближайшее время также будет доступно во всех дилерских магазинах Azercell.

Отметим, что данные изменения реализованы на основании Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 июля 2024 года.