spot_img
3 сентября, 2024
ДомойТелекомНовости операторовУслуги в офисах Azercell теперь доступны для владельцев цифровых удостоверений личности

Услуги в офисах Azercell теперь доступны для владельцев цифровых удостоверений личности

Azercell

Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», ООО «Azercell Teleсom» представляет очередное новшество в этой концепции. Начиная со 2 сентября 2024 года, абоненты могут воспользоваться полным спектром услуг в офисах Azercell при наличии цифрового удостоверения личности. Проект реализуется совместно с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA).

Таким образом, абоненты смогут осуществить любую операцию в офисах Azercell Exclusive, предоставив необходимые данные для подтверждения личности через приложение «myGov». Эта инициатива подчеркивает приверженность Azercell, обеспечению высокого уровня удовлетворенности клиентов, предлагая им более быстрое и удобное обслуживание, а также гарантируя безопасность персональной информации. Это новшество в ближайшее время также будет доступно во всех дилерских магазинах Azercell.

Отметим, что данные изменения реализованы на основании Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 июля 2024 года.

Предыдущая статья
Realme Note 60: экран 90 Hz и камера 32 Мп всего за $90
Следующая статья
QmailAgent: Используйте NAS для управления почтой в нескольких почтовых ящиках одновременно
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,013ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»