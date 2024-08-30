Realme Note 60: экран 90 Hz и камера 32 Мп всего за $90

Компания Realme представила недорогой смартфон Note 60, который получил неплохие характеристики. Аппарат является преемником прошлогодней модели Note 50.

Realme Note 60 оснащен большим 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Hz и яркостью до 560 нит. В его основе лежит процессор начального уровня Unisoc T612, такой же, как и в предшественнике. Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 Gb, емкость накопителя — до 256 Gb (можно расширить картой памяти).

Основной блок камер включает 32 Мп датчик с оптикой f/1.8 (у Note 50 было 13 Мп) и вспомогательный модуль QVGA. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 10 Вт. Также заявлена защита от пыли и влаги IP64. Работает смартфон под управлением Android 14 с фирменным интерфейсом Realme UI 5.0.

Realme Note 60 уже доступен в Индонезии по цене $90 за версию 4/64 Gb, вариант 8/256 Gb стоит $130. В ближайшие недели смартфон поступит в продажу и на другие рынки.