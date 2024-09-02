QmailAgent: Используйте NAS для управления почтой в нескольких почтовых ящиках одновременно

Если вы используете несколько учетных записей электронной почты, то для просмотра новых писем и ответов на них приходится открывать несколько вкладок в браузере с облачными почтовыми сервисами. Такой процесс управления электронными письмами через разрозненные платформы занимает много времени. Но есть решение, которое в состоянии оптимизировать вашу работу с почтой! QmailAgent от QNAP предлагает единый интерфейс для централизованного управления многочисленными учетными записями электронной почты. Он может безопасно создавать резервные копии писем на QNAP NAS, чтобы гарантировать личную конфиденциальность и безопасность, а также помогает консолидировать учетные записи электронной почты для оптимизации управления почтой и процессов резервного копирования. Благодаря большой емкости хранилища NAS он может предоставить пользователю фантастические функции, которые недоступны облачным службам электронной почты, такие как неограниченные размеры вложений и непрерывный удаленный доступ, позволяя настроить свой собственный почтовый сервер без необходимости инвестировать в дорогую аппаратную архитектуру.

Большая емкость NAS для резервного копирования писем

В последние годы облачные почтовые сервисы во главе с Google Gmail, с их большими масштабами и ценовыми преимуществами, быстро заменили традиционный подход системных администраторов к настройке локальных почтовых серверов, став необходимым инструментом в нашей жизни. Однако, поскольку емкость хранилища облачных почтовых сервисов ограничена и часто используется совместно в качестве хранилища других данных, таких как фотоальбомы и резервные копии мобильных устройств, то после заполнения этого объема новые письма перестают доходить до адресата. В результате чего пользователями часто приходится удалять старые письма, проводить ревизию в архивах, регистрировать новые учетные записи или платить за дополнительное место для хранения.

Однако, если вы уже являетесь владельцем QNAP NAS, то нужно лишь установить QmailAgent, который по факту не является почтовым сервером. С помощью NAS большой емкости вы можете выполнять резервное копирование больших писем сразу. Вы также можете аккуратно классифицировать письма в File Station по хронологическому порядку и указывать определенные периоды времени для прямого просмотра, редактирования и отправки/получения. Это позволяет вам полностью сохранять электронные письма, вести записи и предоставлять мгновенный доступ для запросов и повторного использования.

Поскольку NAS имеет огромное пространство для хранения, вы можете напрямую получать доступ к файлам, документам и медиа в электронных письмах, прикреплять файлы к исходящим электронным письмам и делиться ссылками для загрузки или отправлять их на Google Диск. При отправке больших файлов в электронном письме автоматически создается ссылка SmartShare, решая проблему того, что прикрепленный файл слишком большой и не может быть отправлен.

Автоматическое резервное копирование и полное восстановление писем

Как только вы добавите учетную запись электронной почты в QmailAgent, он автоматически сохранит письма с сервера на NAS. Вы можете гибко настроить частоту автоматического извлечения писем. В интерфейсе управления есть два режима, которые можно переключать в любое время:

«Real-time Mode»: просмотр текущего статуса писем на почтовом сервере в режиме реального времени.

просмотр текущего статуса писем на почтовом сервере в режиме реального времени. «Backup Mode»: просмотр и управление письмами, резервные копии которых были созданы на NAS. В режиме резервного копирования есть механизм аварийного восстановления электронной почты, который позволяет «обратно» восстанавливать потерянные письма из резервных копий в облаке электронной почты на почтовый сервер для защиты важных писем.

QmailAgent также может включать службы шифрования, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты паролем писем и вложений, резервные копии которых хранятся на NAS. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности для личной информации, что особенно важно, когда NAS используется несколькими пользователями.

Возможности Qsirch для поиска по всем письмам

После архивации писем самой большой проблемой становится сложность их поиска соответствующих путей к ним. Создается ощущение, что письма исчезли или больше никому не нужны. QmailAgent должным образом управляет и создает резервные копии всех входящих и исходящих писем. Даже в таких ситуациях, как смена персонала или потеря писем, вы можете воспользоваться фирменной поисковой системой QNAP Qsirch на базе искусственного интеллекта для выполнения поиска по ключевым словам и семантического поиска в режиме реального времени по нескольким учетным записям электронной почты и непосредственного просмотра содержания писем из результатов поиска. Qsirch не только ищет темы и содержимое писем, но и напрямую осуществляет поиск текста во вложениях. Он позволяет фильтровать письма на основе таких критериев, как отправитель, дата отправки, наличие вложений и т.д., что делает его чрезвычайно удобным.

Удаленное резервное копирование и бесшовная миграция

Многие корпоративные пользователи делают резервные копии своих писем только в одном месте из-за соображений стоимости, управления или хранения, а также пренебрегают важностью удаленного резервного копирования или резервирования вне офиса. С помощью решений QNAP предприятия могут беспрепятственно хранить годы писем на NAS и пользоваться простой и удобной миграцией писем, резервированием вне офиса и резервированием в публичные облака, а также своевременным восстановлением из публичных облаков.

Hybrid Backup Sync поддерживает двунаправленное резервное копирование, независимо от того, осуществляется оно локально, удаленно или в облаке. Данный сервис также может восстанавливать и синхронизировать данные в локальном хранилище, облачных сервисах или на удаленных серверах, используя такие протоколы, как RTRR, Rsync, FTP, WebDAV или CIFS/SMB со стратегией резервного копирования «3-2-1», а именно, сохраняя три копии резервных копий (почтовый сервер, NAS, публичное облако) на двух разных типах носителей (частное облако NAS, публичное облако) и сохраняя одну копию вне офиса (в облаке), чтобы обеспечить безопасность данных. Вы также можете использовать HybridMount для резервного копирования писем и вложений QmailAgent в общедоступное облако или на удаленный сервер в качестве вторичной резервной копии. Архивируя старые письма в облачном хранилище, вы не только заботитесь о финансах компании, но и уделяете повышенное внимание безопасности.

С подпиской QmailAgent Premium вы можете не только выполнять вторичное резервное копирование писем и учетных записей, но и резервное копирование учетной записи электронной почты «A» в учетную запись электронной почты «B», что делает управление электронной почтой более эффективным. Монтирование данных вторичного резервного копирования в QmailAgent позволяет удобно просматривать и искать электронные письма. Вы можете быстро восстановить все данные учетной записи, определенные папки электронной почты или отдельные письма в QmailAgent, включая копирование писем в другие учетные записи или копирование писем в новую учетную запись.

При передаче писем через QmailAgent, а не при их пересылке, вы можете сохранить исходного отправителя, что позволяет вам отвечать напрямую из другого почтового ящика, сохранить исходную дату получения для более легкого использования в будущем, а также сохранить все исходное содержимое и макет письма, чтобы гарантировать, что форматирование не изменится из-за пересылки. Менеджеры могут легко восстанавливать электронные письма из вторичных резервных копий на другие учетные записи электронной почты и переносить электронные письма бывших сотрудников. Это позволяет беспрепятственно передавать важную деловую информацию назначенным коллегам, чтобы не пропустить ни одной коммуникации.

Удобный просмотр на мобильных устройствах

Смартфоны и планшеты стали одними из самых часто используемых устройств для отправки и получения писем, однако различные облачные почтовые службы предлагают собственные специализированные приложения, что делает невозможным одновременный доступ ко всем почтовым ящикам. И здесь вам поможет мобильное приложение QmailClient (доступно для iOS и Android), которое позволяет удаленно подключаться к NAS для просмотра резервных копий писем, а новые письма будут автоматически отправляться на ваш смартфон, информируя вас о последних действиях с почтой. Кроме того, благодаря кэшированию вы можете читать свои письма в любое время и в любом месте, даже находясь вне сети оператора.

Если вы находитесь вне офиса, то использование NAS для отправки и получения писем обеспечит лучшую конфиденциальность и безопасность, а также предотвратит блокировку внешних подключений или отслеживание записей доступа по нескольким IP-адресам. Используя SSL-шифрование для обратного подключения к QmailAgent при отправке и получении писем, вы можете защитить свою конфиденциальность и даже получить доступ и управлять своей электронной почтой Gmail в регионах с ограничениями на доступ к интернету.

Наслаждайтесь доступом к нескольким почтовым ящикам из одного места

Хотя QmailAgent интегрирует множество инструментов производительности от QNAP и на первый взгляд кажется мощным и сложным, пользовательский интерфейс этого сервиса на самом деле довольно интуитивен и включает четырех основных раздела:

Список почты, панель инструментов, почтовая папка и окно предварительного просмотра почты; Адресная книга, которую можно редактировать или импортировать в контакты; Вы можете настроить персонализированные параметры QmailAgent, включая предпочтения, папки, параметры идентификации отправителя и ответы по умолчанию; Щелкните значок переключения учетной записи, чтобы отобразить список учетных записей электронной почты и быстро переключиться на нужную.

При том, что почтовые серверы предлагаются различными поставщиками облачных услуг, только QmailAgent от QNAP обеспечивает наиболее полный механизм резервного копирования и управления электронной почтой. Независимо от того, используете ли вы Gmail, Yahoo, Outlook или любую другую службу электронной почты, совместимую с протоколом IMAP, QmailAgent может централизованно выполнять резервное копирование и управлять ими всеми. Даже если вы не рассматривали возможность резервного копирования электронной почты или миграции электронной почты, стоит установить QmailAgent на ваш QNAP NAS хотя бы потому, что это значительно повысит удобство использования и безопасность вашей учетной записи облачной электронной почты.

И в заключение следует отметить, что функционал пакета QmailAgent Lite, в который входят синхронизация электронной почты и резервное копирование и восстановление электронных писем и вложений, является бесплатным. Стоимость же лицензии QmailAgent Premium, которая позволит вам насладится полным функционалом этого решения, составляет всего 9,99 доллара в месяц.