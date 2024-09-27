Logitech представил макропад MX Creative Console для работы с приложениями Adobe

Компания Logitech представила макропад под названием MX Creative Console для работы со всем пакетом приложений Adobe (Photoshop, Lightroom Classic, Premier Pro, After Effects, Audition и Illustrator). Макропад предназначен для видеомонтажеров и фотографов.

MX Creative Console состоит из панели, похожую на настраиваемую Stream Deck, и беспроводного модуля с дополнительными кнопками. На панели размещены девять LCD-клавиш и есть две кнопки переключения страниц. Всего можно создать до 15 страниц с разными назначениями на клавиши.

Макропад поставляется с подпиской Creative Cloud на 3 месяца. Поддержку других приложений можно добавить самостоятельно через приложение Logi Options+. Там же можно настроить все элементы управления.

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Контрольная панель макропада совместима с Windows и Mac, подключается по USB 2.0 Type-С, а беспроводной модуль — по Bluetooth или адаптер Logitech Bolt (продается отдельно).

Цена Logitech MX Creative Console составляет $200. Поставки начнутся 14 октября, предзаказы уже открыты.