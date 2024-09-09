Состоялся полноценный релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2

Состоялась премьера Warhammer 40,000: Space Marine 2, созданная студией Saber Interactive, шутер вышел на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. До этого игра стала доступна покупателям расширенных изданий, которые начали прохождение на четыре дня раньше полноценного релиза. Средняя оценка на Metacritic составила 83 балла из 100, а на OpenCritic — 82 из 100. В Steam у игры более 25 тысяч отзывов, из которых 80% положительные.

Уже на этапе раннего доступа Warhammer 40,000: Space Marine 2 привлекла огромный интерес: пик онлайна в Steam достиг 134 тысяч игроков. По этому показателю это рекорд для игр издателя Focus Entertainment.

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Игра представляет собой масштабный проект в мире Warhammer 40,000. Она продолжает историю вселенной Warhammer 40,000, знакомя игроков с Лейтенантом Титом — одним из самых узнаваемых ультрамаринов. Действие игры разворачивается спустя 100 лет после событий первой части. По сюжету герой отправляется в системы Аваракс и Кадаку, чтобы отразить атаки тиранидов флота-улья «Левиафан».

Warhammer 40,000: Space Marine 2 придерживается традиций франшизы, уделяя особое внимание огромным сражениям и масштабной войне.