Мероприятие Apple началось с презентации совершенно новых Apple Watch Series 10

Сегодня проходит осенняя презентации компании Apple, лозунг которой звучит как It’s Glowtime. Крупнейшее мероприятие корпорации в этом году посвящено обновлению линеек iPhone, Apple Watch и AirPods.

Тим Кук начал презентацию с анонса умных часов Apple Watch Series 10. Часы получили новый дизайн в стиле Apple Watch Ultra, а также экран, который больше, чем у вышеупомянутой модели. Кроме того, он на 40% ярче, чем у Apple Watch Series 9, а рамка стала еще тоньше. Это самые тонкие умные часы Apple, а также очень легкие.

Часы работают на базе процессора Apple S10, который активно использует функции искусственного интеллекта. Новинка заряжается от 0 до 80% всего за 30 минут. Заявлено до 18 часов автономной работы. Часы получили очень мощные динамики, так что наушники в принципе больше не понадобятся.

В линейке теперь будет модель в корпусе из титана, а покупателям предложат ремешки из алюминия. В списке новых возможностей появилась диагностика сна с последующим составлением отчетов. При погружении часов под воду дисплей отображает глубину, температуру воды и прочие параметры.

Продажи Apple Watch Series 10 стартуют 20 сентября по цене от 399 долларов или от 499 долларов за версию с модулем GPS и LTE-модемом.

Что касается Apple Watch Ultra, то новой версии представлено не было. В портфолио производителя лишь появится модель Apple Watch Ultra 2 в цвете Satin Black по цене от 799 долларов.