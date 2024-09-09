Redmi Smart TV A Pro 75 получил NFC-пульт и поддержку MEMC

Компания Xiaomi расширила серию 4K-телевизоров Redmi Smart TV A Pro выпуском 75-дюймовой модели. Теперь линейка доступна в шести размерах — 43″, 50″, 55″, 65″, 70″ и 75″.

Все модели имеют дисплеи с разрешением 3840×2160 пикселей (4K) и частотой обновления 120 Hz (43-дюймовая версия поддерживает 60 Hz). Обеспечиваются отображение 1,07 млрд. цветовых оттенков и охват 94% DCI-P3. Телевизоры поддерживают технологию MEMC для повышения плавности картинки в динамичных сценах (за исключением модели 43″).

В основе телевизоров лежит 4-ядерный процессор (модель не названа), который работает в связке с 3 Gb оперативной и 64 Gb встроенной памяти. В оснащение входят два USB, два HDMI, AV-вход и Wi-Fi 6.

В числе особенностей новинок производитель выделяет пульт дистанционного управления с чипом NFC, а также возможность трансляции экрана смартфона на телевизоры с возможностью скрытия конфиденциальной информации, такой как уведомления или входящие звонки. Телевизоры оснащены двумя встроенными динамиками, которые поддерживают декодирование DTS, помощником Xiaomi Xiao AI и интеллектуальным центром управления. Все модели совместимы с платформами Android, iOS, Windows и macOS.

Цены на Redmi Smart TV A Pro в Китае: 43 дюйма — $225, 50 дюймов — $268, 55 дюймов — $296, 65 дюймов — $394, 70 дюймов — $465, 75 дюймов — $535. Телевизоры поступят в продажу 10 сентября.