Sony представила игровые мониторы Inzone M10S и Inzone M9 II

Ассортимент Sony пополнился двумя новыми игровыми мониторами: Inzone M10S и M9 II. Модель Inzone M10S была разработана при поддержке киберспортивной команды Fnatic. Монитор оснащен 27-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560 × 1440 пикселей, частотой обновления 480 Hz, поддержкой 10-битной глубины цвета и пиковой яркостью 1300 нит, которая достигается благодаря технологии Micro Lens Array+. Время отклика составляет 0,03 мс. Заявляется сертификация DisplayHDR True Black 400, имеется поддержка технологии NVIDIA G-Sync.

Sony Inzone M10S поддерживает несколько режимов: 24,5-дюймовый для вывода изображения с соотношением 1:1 и разрешением 1332p и FPS Pro+, который улучшает четкость картинки в динамичных играх. Sony заявляет, что это режим имитирует характеристики TN-матриц, мониторы на базе которых по-прежнему остаются главным выбором среди киберспортсменов. Предусмотрены порты DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB и 3,5 мм. Монитор оснащен регулируемой компактной подставкой, которая позволяет настроить нужную высоту, углы наклона и поворота.

Цена Sony Inzone M10S составляет $1099.

Другая новинка, Inzone M9 II больше подходит для одиночных игр. Монитор получил 27-дюймовый IPS-экран с разрешением 3840 х 2160 пикселей, частотой обновления 160 Hz и пиковой яркостью 750 нит. Время отклика — 1 мс. Есть технология локального затемнения Full Array Local Dimming. Поддерживается Nvidia G-Sync. Inzone M9 II соответствует спецификации VESA DisplayHDR 600 и обеспечивает охват более 95% цветовой гаммы DCI-P3. Монитор получил антибликовое покрытие экрана и сертификат TUV Rheinland на низкий уровень синего света и отсутствие мерцания. Порты: DisplayPort 2.1 UHBR 10, два HDMI 2.1, один USB Type-B, два USB Type-A и 3,5 мм.

Цена Sony Inzone M9 II составляет $799.