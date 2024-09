OpenAI запустил «расширенный голосовой режим» ChatGPT для всех платных пользователей

Компания OpenAI начала развертывание долгожданной функции «расширенного голосового режима» для подписчиков ChatGPT Plus и бизнес-пользователей ChatGPT Team. Пользователи тарифов Enterprise и Edu могут начать использование функции уже на следующей неделе.

Advanced Voice is rolling out to all Plus and Team users in the ChatGPT app over the course of the week.

While you’ve been patiently waiting, we’ve added Custom Instructions, Memory, five new voices, and improved accents.

It can also say “Sorry I’m late” in over 50 languages. pic.twitter.com/APOqqhXtDg

— OpenAI (@OpenAI) September 24, 2024