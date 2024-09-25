Представлен смартфон Meizu Lucky 08 с ИИ-функциями и аккумулятором на 6000 мАч

В Китае состоялась премьера смартфона Meizu Lucky 08, который предлагает сбалансированную начинку за невысокую цену. Среди главных особенностей смартфона – поддержка функций искусственного интеллекта, большинство из которых активируются с помощью двойного клика по боковой кнопке питания. С ее помощью можно вызвать ИИ-помощника, систему распознавания музыки и даже такси.

Meizu Lucky 08 оснащен 10 битным 6,78-дюймовым AMOLED-экраном LTPO с разрешением 1,5K (2780 x 1264 пикселей), кадровой частотой 144 Hz, ШИМ-частотой 1920 Hz и пиковой яркостью 5000 нит. Есть поддержка HDR10+.

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 2, объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 256 или 512 Gb. Аппарат предлагает основную камеру (108 и 2 Мп) и фронтальную разрешением 8 Мп.

Производитель выделяет длительное время работы благодаря емкому аккумулятору на 6000 мА·ч. Поддержка зарядки скромная — 33 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS, NFC, ИК-пульт и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Программная платформа Android 14 с Flyme AIOS. Габариты и вес: 162,99 x 77,49 x 8,6 мм, 202 гр. Смартфон не получил никакой защиты от воды или пыли.

На китайские прилавки Meizu Lucky 08 поступит 27 сентября. Цветовых решений два: белое и черное. Цена стартует от $228.