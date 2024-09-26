Релиз Assassin’s Creed Shadows отложили до 14 февраля 2025 года

Компания Ubisoft перенесла релиз Assassin’s Creed Shadows на 14 февраля 2025 года. Изначально ролевой экшен должен был выйти 15 ноября. Дополнительные три месяца помогут компании исправить баги и повысить производительность. Об этом сообщили разработчики в своих соцсетях.

Как заявляется, причиной для переноса стали показатели Star Wars Outlaws. Несмотря на высокие рейтинги, продажи оказались ниже ожидаемых. Это вынудило компанию взять дополнительное время на доработку экшена, несмотря на то, что функционал игры полностью завершен.

Компания отказалась от «традиционной модели» сезонного пропуска в Assassin’s Creed Shadows. Средства за предзаказы будут возвращены. Все, кто оформит предварительный заказ в дальнейшем, бесплатно получат первое дополнение для игры.

Assassin’s Creed Shadows выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Экшен Star Wars Outlaws выйдет в Steam 21 ноября 2024 года.