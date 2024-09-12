«Семейные группы Steam» стали доступны всем пользователям

«Семейные группы Steam», спустя почти шесть месяцев вышли из «беты» и стали доступны всем пользователям платформы. Это набор обновленных существующих и новых функций, который позволяет пользователям делиться своими играми. Они заменят Steam Family Sharing и функцию семейного просмотра, предоставив единое пространство, где можно настроить, во что и когда могут играть члены вашей семьи.

В группе может состоять до шести участников, а управлять ей можно в клиенте Steam, браузере или мобильном приложении. Все участники должны быть из одной страны — создать группу с пользователями из разных регионов система не позволит.

Участники семейных групп делятся на взрослых и детей: первые могут по желанию покинуть группу, однако в таком случае они смогут присоединиться к другой только спустя год. Вторые не могут выйти сами — их должен удалить один из взрослых пользователей. Роли «взрослых» и «детей» назначаются при создании «семьи».

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Если одного из участников семейной группы забанили в онлайн-игре, владельца этой игры тоже заблокируют. Другие возможности семейных групп — родительский контроль и запросы на покупку от детей. Родители смогут ограничивать игровое время и список доступных детям игр, а дети — отправлять взрослым участникам запрос на оплату товаров в своей корзине.