ООО «AzInTelecom» приняло участие в мероприятии «Chain Reaction 2024»

При поддержке ООО «AzInTelecom», функционирующего при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, в Баку было проведено мероприятие «Chain Reaction 2024». Основными темами мероприятия были Web 3.0, инновационные технологии, блокчейн, криптовалюта, искусственный интеллект, цифровые активы и другие.

В ходе основной сессии директор коммерческого департамента ООО «AzInTelecom» Фаррух Фараджуллаев выступил с речью на тему «Создание интегрированной инновационной экосистемы», касающуюся технологических и коммуникационных достижений. В ходе выступления он ответил на вопросы, связанные с облачными сервисами компании и цифровой услугой нового поколения «SİMA İmza».

Ф. Фараджуллаев отметил, что более 200 организаций уже перевели свои информационные системы в дата-центры ООО «AzInTelecom». Он также сообщил, что в настоящее время ведется строительство двух новых дата-центров.

Он подчеркнул, что благодаря биометрической особенности «SİMA İmza» государственные учреждения и бизнес-субъекты активно цифровизируют свои услуги, что позволяет гражданам, проживающим даже в самых удаленных регионах, получать доступ к этим услугам, не покидая своих домов.

Стоит отметить, что ООО «AzInTelecom», будучи одним из спонсоров мероприятия, представило на своем стенде информацию о продуктах и услугах, а также подарки для посетителей.

Помимо выступлений, в рамках мероприятия «Chain Reaction 2024» также были организованы дискуссии, семинары и презентации.