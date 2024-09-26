Самая дешевая модель VR-гарнитуры Meta Quest 3S оценена в 300 долларов

Компания Meta представила новую гарнитуру виртуальной реальности Quest 3S. Новинка базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, как и модель Quest 3, а также получила два контроллера Touch Plus. Время автономной работы Quest 3S возросло до 2,5 часа. В отличие от Quest 3 новинка имеет иное расположение сенсоров на фронтальной панели, а также лишена датчика расчета глубины пространства. Quest 3S выводит изображение с разрешением 1832х1920 пикселей на каждый глаз и обладает более узким углом обзора, чем Quest 3. Устройство оснащено физической кнопкой Action Button, позволяющей открывать вид на окружающее пространство впереди при необходимости.

Цена Quest 3S с 128 Gb встроенной памяти составляет 299,99 доллара, а модель с 256 Gb встроенной памяти оценена в 399,99 доллара. В максимальной комплектации с 512 Gb встроенной памяти гарнитура стоит 499,99 доллара. С выпуском Quest 3S производитель прекращает продажи гарнитур Quest 2 и Quest Pro.