Анонсированы первые настоящие AR-очки Meta Orion

Компания Meta показала прототип умных очков с дополненной реальностью Orion, которые выглядят менее громоздкими, чем большинство других AR-гарнитур. Новинка предлагает голографическое отображение информации на стеклах очков, а также обладает функциями на базе искусственного интеллекта. Потребительскую версию планируется выпустить в ближайшее время. Одной из ключевых особенностей устройства стало использование миниатюрных проекторов для отображения голограмм на стеклах очков. В отличие от предыдущих AR-продуктов, таких как Magic Leap, Microsoft HoloLens или Google Glass, очки Orion выглядят менее громоздкими и не закрывают пользователя от окружающего мира, как это происходит с VR-гарнитурами.

В Meta утверждают, что Orion имеют легкий вес и работают как в помещении, так и на улице. Очки позволяют накладывать голографические элементы на реальный мир. В устройстве использованы Micro LED-проекторы, которые через волноводы проецируют изображение на линзы из карбида кремния. Кроме того, в Orion интегрирован искусственный интеллект Meta AI. Например, если в очках заглянуть в холодильник, то на основе имеющихся там продуктов можно попросить помощника на базе искусственного интеллекта составить рецепт блюда. Есть и более простые полезные функции, вроде синхронного перевода речи. Очки укомплектованы беспроводным модулем, который обрабатывает большую часть данных и передает приложения и контент на устройство.

Очки Orion обладают самым большим полем зрения в 70 градусов. Устройство поддерживает отслеживания взгляда, так что управлять им можно одними лишь глазами. Также в комплекте с очками поставляется специальный браслет с датчиком ЭМГ, который добавляет жестовое управление. Функциональность Orion включает возможность совершать видеозвонки, просматривать и отправлять сообщения в Facebook Messenger и WhatsApp. На данный момент Orion доступны только сотрудникам Meta и тестировщикам. В компании подчеркивают, что это не просто исследовательский прототип, который может быть выпущено для потребителей в массовом порядке.