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27 сентября, 2024
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Представлен камерофон среднего класса Vivo V40e

Vivo V40e

Компания Vivo представила в Индии смартфон среднего уровня под названием V40e. Устройство оснащено изогнутым по краям 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2392×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. Заявлены поддержка HDR10+, охват 93,3% цветового пространства DCI-P3 и сертификация на минимальное излучение синего света.

Аппаратная платформа Vivo V40e основана на процессоре MediaTek Dimensity 7300, 8 Gb оперативной LPDDR4X и 128/256 Gb постоянной памяти UFS 2.2. Возможности увеличить объем постоянной памяти у устройства нет. Основная камера состоит из 50 Мп датчика Sony IMX882 размером 1/1.95 с поддержкой оптической стабилизации и 8 Мп модуля для сверхширокоугольной съемки. Возможна запись видео в 4K. Есть поддержка портретной системы съемки Vivo Aura Light. ИИ-ластик удалит лишние объекты с фото в один клик. Фронтальная камера разрешением 50 Мп (1/2.76, поддержка автофокуса, съемка видео в 1080p при 30 к/сек).

За автономность отвечает аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. По словам производителя, заряда хватает на 98 часов воспроизведения музыки и на 20 часов просмотра видео на YouTube. Смартфон работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой FuntouchOS 14. Vivo обещает для устройства три года обновлений ОС и четыре года обновлений систем безопасности. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 163.7 x 75 x 7.5 мм, 183 гр.

Доступные цвета корпуса: Mint Green и Royal Bronze. Vivo V40e поступит в продажу 2 октября по цене $346 за версию на 8/128 Gb и $370 — за 8/256 Gb.

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