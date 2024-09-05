RedMagic Gaming Tablet Pro: мощная начинка и активная система охлаждения

В Китае состоялась премьера игрового планшета RedMagic Gaming Tablet Pro. Это первый планшет, получивший процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version — разогнанную версию стандартного Snapdragon 8 Gen 3. Также был представлен RedMagic Tablet 3D Explorer Edition с 3D-экраном.

Планшет оснащен активной системой охлаждения, в которую входят термотрубка, алюминиевая пластина площадью 9268 мм², графитовый терморассеиватель на всю площадь корпуса и вентилятор, делающая 20 тыс. оборотов в минуту. В совокупности это позволяет устройству на протяжении трех часов поддерживать стабильные 60 fps в самых тяжелых играх, таких как Genshin Impact и Zenless Zone Zero.

RedMagic Gaming Tablet Pro получил 10,9-дюймовый IPS-экран с разрешением 2880х1800 пикселей, с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 144 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 840 Hz. Есть поддержка стилуса. На цельнометаллическом корпусе имеется область, прикрытая прозрачным стеклом, под которой размещена термотрубка и логотип с настраиваемой RGB-подсветкой. Вентилятор также выделен с помощью RGB-подсветки.

Оперативной памяти доступно от 12 до 24 Gb, емкость встроенного хранилища составляет от 256 Gb до 1 Tb. За автономность отвечает аккумулятор на 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Производитель обещает до 10 часов работы устройства от одного заряда аккумулятора. До 50% аккумулятор заряжается за 15 минут, полная зарядка занимает 45 минут.

В оснащение планшета также входят порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, четыре динамка, три микрофона, основная 50 Мп камера (Samsung S5KJN1), 20 Мп селфи-камера (OmniVision OV20B40), а также два вибромотора для тактильного отклика в играх, что в планшетах встречается крайне редко. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют — 253,34 x 164,56 x 7,3 мм, вес – 530 гр.

Продажи Red Magic Gaming Tablet Pro в Китае стартуют с 11 сентября в двух расцветках корпуса: серебристой и черной. Цены: от $564 до $789. На других рынках устройство будет выпущено под названием Nova Gaming Tablet и появится в продаже с 27 сентября.

RedMagic Tablet 3D Explorer Edition — это ребрендинг представленного в начале года ZTE Nubia Pad 3D II. Особенность планшета заключается в том, что 12,1-дюймовый экран способен отображать картинку в 3D, а чтобы ее увидеть, не нужны специальные очки. Камеры способны снимать объемные фото и видео.

Цены на RedMagic Tablet 3D Explorer Edition: 12/256 Gb — $917, 16/512 Gb — $1028. Цветовое решение корпуса только одно – The Dark Knight. Также будут предложены защитный чехол за $18 и магнитная Bluetooth-клавиатура за $84. В Китае планшет уже поступил в продажу.