Lenovo представляет новейшие бизнес-ПК с искусственным интеллектом

Lenovo, мировой лидер в области технологических инноваций на выставке Lenovo Innovation World 2024, проходящей в рамках IFA 2024, представила ряд революционных продуктов для бизнес-пользователей. Среди них: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition на базе новейших процессоров Intel Core Ultra (Series 2) и концептуальный ноутбук Lenovo Auto Twist AI PC, ThinkPad T14s Gen 6 и ThinkBook 16 Gen 7+ на базе AMD Ryzen AI, а также ThinkBook 16 Gen 7 на базе 8-ядерного процессора Snapdragon X Plus.

Lenovo также объявила о выпуске AI PC Fast Start — решения, призванного помочь компаниям быстро перейти на устройства с поддержкой искусственного интеллекта, максимизировать окупаемость инвестиций за счет упрощенного развертывания ПО на базе ИИ.

Lenovo стремится стать лидером среди поставщиков ПК с ИИ

По данным анализа рынка число компьютеров с искусственным интеллектом будет расти: к 2027 году 60% всех компьютеров, находящихся в продаже, будут оснащены ИИ. Персональные компьютеры Lenovo с искусственным интеллектом представляют новый пользовательский опыт благодаря возможности естественного взаимодействия, персонализированным LLM и передовым вычислительным архитектурам, делая работу на устройствах более комфортной, продуктивной и защищенной.

Lenovo Aura Edition

Серия Lenovo Aura Edition разработана в сотрудничестве с Intel после десятков тысяч тестирований ее концепта пользователями по всему миру. На основе полученных результатов Lenovo и Intel провели доработку концепции с точки зрения удобства использования нового устройства. Его характеристики были оптимизированы, а затем устройства были отправлены на повторные испытания еще четырьмя тысячами тестировщиками, что помогло создать ПК с уникальными характеристиками.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition отличается тонким корпусом и невероятно легким для 14-дюймового флагмана весом менее 1 кг. Он оснащен технологией искусственного интеллекта, которая позволяет персонализировать и упростить взаимодействие пользователя с устройством, гарантирует исключительную производительность и длительное время автономной работы.

Ноутбуки ThinkPad X1 Carbon Gen 13 и Lenovo Yoga Slim 7i имеют следующие интеллектуальные функции:

Smart Modes . Интуитивно адаптируются к потребностям пользователя, оптимизируя производительность и возможности искусственного интеллекта для работы, развлечений или творчества. На выбор пользователя доступно несколько режимов (представлены в виде отдельных виджетов): Shield для активации утилит безопасности, таких как Privacy Alert и Privacy Guard, которые помогают защититься от нежелательного прослушивания, а также для автоматического запуска предпочтительного приложения VPN при подключении к любой общественной сети Wi-Fi. Attention помогает уменьшить количество отвлекающих факторов и сосредоточиться на выполнении поставленной задачи, позволяя пользователям устанавливать таймеры внимания и отключать уведомления. Collaboration улучшает продуктивность созвонов, оптимизируя качество видео и активируя предпочтительные настройки, такие как размытие фона или улучшение изображения при слабом освещении. Wellness — интеллектуальный велнес-помощник предупреждает о необходимости держать осанку, напоминает о нагрузке на глаза и порекомендует, когда нужно сделать перерывы в работе. Кроме того, теперь пользователям доступен быстрый доступ к настройкам режима энергопотребления.

Интуитивно адаптируются к потребностям пользователя, оптимизируя производительность и возможности искусственного интеллекта для работы, развлечений или творчества. На выбор пользователя доступно несколько режимов (представлены в виде отдельных виджетов):

Smart Share в Yoga Slim 7i Aura Edition . Обеспечивает обмен изображениями между смартфонами и ноутбуками с поддержкой ИИ. Пользователи могут просто прикоснуться к краю экрана ПК смартфоном на базе IOS или Android и датчик искусственного интеллекта Elliptic Labs на ноутбуке запустит приложение Smart Share на обоих устройствах, позволяя просто перетаскивать фотографии с одного устройства на другое.

. Обеспечивает обмен изображениями между смартфонами и ноутбуками с поддержкой ИИ. Пользователи могут просто прикоснуться к краю экрана ПК смартфоном на базе IOS или Android и датчик искусственного интеллекта Elliptic Labs на ноутбуке запустит приложение Smart Share на обоих устройствах, позволяя просто перетаскивать фотографии с одного устройства на другое. Smart Care. Обеспечивает быстрый доступ к онлайн-поддержке Lenovo и чат-боту для решения проблем в режиме реального времени. Программа расширенного сервисного обслуживания Premier Support Plus предоставляет возможность получения круглосуточной профессиональной помощи от консультантов Lenovo по телефону и/или в чате через приложение в ПК или смартфоне.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition оснащен новейшим процессором Intel Core Ultra (Series 2), обеспечивающий огромную вычислительную мощь искусственного интеллекта, исключительную энергоэффективность и невероятную производительность по сравнению с ПК предыдущего поколения, как на нейронном процессоре (NPU), так и на графическом процессоре (GPU). Новый ноутбук имеет следующие ключевые технические характеристики:

Новый процессор Intel Core Ultra (Series 2) с графикой Intel Arc Xe и интегрированным NPU, обеспечивающий до 48 TOPS. Он имеет 14-дюймовый 2,8k OLED-дисплей Dolby Vision с антибликовым покрытием и адаптируемой частотой обновления 120 Гц, сенсорный тачпад с технологией распознавания степеней нажатия и фирменный, встроенный в клавиатуру, джойстик-курсор — TrackPoint.

(Series 2) с и интегрированным NPU, обеспечивающий до 48 TOPS. Он имеет 14-дюймовый 2,8k OLED-дисплей Dolby Vision с антибликовым покрытием и адаптируемой частотой обновления 120 Гц, сенсорный тачпад с технологией распознавания степеней нажатия и фирменный, встроенный в клавиатуру, джойстик-курсор — TrackPoint. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition весит менее 1 кг, что делает его самым легким ноутбуком в истории линейки. Он будет поддерживать новые функции Copilot+PC от Microsoft, для чего на клавиатуре имеет выделенную клавишу Copilot.

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 57 Вт/ч, который обеспечивает более 18 часов автономной работы.

Устройство поддерживает Wi-Fi 7 и опционально 5G sub-6 ГГц. Есть два порта USB-A, два Thunderbolt 4 и один HDMI.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition создан с акцентом на удобство использования и увеличение вклада в экономику замкнутого цикла. В нем предусмотрена возможность самостоятельного ремонта и замены аккумулятора пользователем. Корпус ноутбука на 90% состоит из переработанного магниевого сплава, а в производстве упаковки не применяется пластик, сама коробка и все внутренние детали и ложементы выполнены из бамбука и сахарного тростника. Устройство имеет сертификаты EPEAT Gold и ENERGY STAR 9.0.

Lenovo Auto Twist AI PC

Lenovo представляет ПК с искусственным интеллектом Lenovo Auto Twist — это концепт ПК нового поколения, способного адаптироваться к различным условиям использования. Ноутбук имеет автоматический вращающийся дисплей с двойной степенью защиты, благодаря чему устройство одинаково подходит как для личного, так и для профессионального использования. Кроме того, концепт Lenovo Auto Twist имеет ряд интеллектуальных функций:

Гибкость на основе искусственного интеллекта: ПК отслеживает перемещение пользователя для обеспечения оптимальной видимости дисплея, чтобы он был в центре внимания во время совещаний, презентаций или других сценариев использования.

ПК отслеживает перемещение пользователя для обеспечения оптимальной видимости дисплея, чтобы он был в центре внимания во время совещаний, презентаций или других сценариев использования. Интеллектуальное взаимодействие : Устройство распознает голосовые команды, благодаря чему может переключаться между различными режимами и выполнять задачи, такие как «закрыть ноутбук», «включить режим ноутбука» или «режим планшета».

: Устройство распознает голосовые команды, благодаря чему может переключаться между различными режимами и выполнять задачи, такие как «закрыть ноутбук», «включить режим ноутбука» или «режим планшета». Повышенная безопасность : Интеллектуальное встроенное ПО автоматически закроет крышку ноутбука, если устройство надолго осталось без присмотра.

: Интеллектуальное встроенное ПО автоматически закроет крышку ноутбука, если устройство надолго осталось без присмотра. Улучшение состояния устройства: ИИ мониторит рабочие показатели системы ноутбука, чтобы адаптировать нагрузку и распределять ее в зависимости от задач пользователя, обеспечивая эффективное использование ноутбука и его высокую производительность в течение всего времени.

ThinkPad T14s Gen 6 AMD

ThinkPad T14s Gen 6 AMD разработан для удовлетворения базовых задач современного бизнес-пользователя и является золотым стандартом среди корпоративных ноутбуков. Процессор AMD Ryzen AI предлагает эксклюзивные возможности искусственного интеллекта с трехкратным увеличением производительности по сравнению с предыдущим поколением. Ядро «Zen 5» и графика AMD Radeon обеспечивают высочайшую скорость отклика, стабильную работу в режиме многозадачности и комфортную работу при создании контента. Технологии AMD PRO, доступные в каждом процессоре Ryzen PRO, обеспечивают многоуровневую безопасность корпоративного уровня, упрощенное развертывание и управление, а также функции обеспечения качества, необходимые лицам, принимающим решения в сфере бизнеса и ИТ. Ключевые технические характеристики нового ноутбука включают:

Новая архитектура системы охлаждения с отводом тепла с тыльной стороны ноутбука обеспечивает оптимальную температуру и производительность. Встроенная технология 3M DBEF5 увеличивает яркость WUXGA экрана до 400 нит для повышения яркости дисплея при снижении энергопотребления. Клавиатура ноутбука имеет стандартизированное для отрасли расположение клавиш Ctrl и Fn. Новый ThinkPad T14s Gen 6 AMD имеет коммуникационную панель с встроенной 5-Мп камерой.

Ноутбук поддерживает работу с сетями по протоколам Wi-Fi 7 и 5G суб-6 ГГц и включает имеет порты: два USB-A, два TBT4, HDMI и 3,5-мм аудио разъем.

Работает на базе процессоров AMD Ryzen AI PRO нового поколения с интегрированной графикой Radeon и встроенным AI Engine (NPU). Устройство будет поддерживать Copilot + PC.

Двухканальная память LPDDR5x объемом до 64 ГБ. По результатам бенчмарка MM25 время автономной работы составляет более 17 часов.

Устройство выполнено в форм-факторе 16:10 с соотношением сторон экрана к корпусу 88% в классическом черном цвете. Вес ноутбука — 1,3 кг, толщина — 16,9 мм.

Для производства некоторых компонентов ThinkPad T14s Gen 6 AMD применяется переработанный (PCC) пластик. В верхней крышке содержится 30% переработанного углеродного волокна, в рамке клавиатуры — 90% переработанного магния, а нижняя крышка на 55% состоит из переработанного алюминия. ThinkPad T14s Gen 6 AMD поставляется в сертифицированной FSC для переработки упаковке из целлюлозы и имеет сертификаты EPEAT Gold, TCO и ENERGY STAR0.

AI PC Fast Start

AI PC Fast Start — оптимизированное решение, помогающее компаниям быстро перейти на самые мощные в отрасли устройства с поддержкой искусственного интеллекта. Решение представляет собой профессиональные консультации специалистов Lenovo на базе оценок технической готовности и определения профайлов потенциального пользователя устройства, чтобы помочь компаниям максимизировать окупаемость инвестиций.

Услуга AI PC Fast Start сочетается с услугами AI PC Lifecycle Services, которые упрощают развертывание ПО и настройку устройств, готовых к работе с искусственным интеллектом, повышают удобство работы пользователей и ускоряют внедрение ИИ в компаниях.

Безопасность и конфиденциальность данных в эпоху искусственного интеллекта

Решения Lenovo ThinkShield обеспечивают комплексные функции безопасности для современных компаний, гарантируя защиту на всех этапах производства и развертывания ПО. Благодаря ИИ ThinkShield блокирует угрозы на всех уровнях: от ОС до облака, предлагая расширенные возможности обнаружения рисков и реагирования на них. Он защищает BIOS и встроенное ПО от атак и обеспечивает наибольшую безопасность аппаратных компонентов благодаря Supply Chain Assurance. Сотрудничая с поставщиками безопасности мирового класса, ThinkShield обеспечивает надежную защиту, позволяя предприятиям создавать защищенные гибридные рабочие среды.

Lenovo расширяет возможности своих решений по обеспечению безопасности, интегрируя передовую платформу Singularity и технологию искусственного интеллекта SentinelOne в линейку решений ThinkShield. Сочетание мощных ПК ThinkPad AI от Lenovo с надежными средствами безопасности позволяет организациям использовать возможности искусственного интеллекта на максимум.

ThinkBook 16 Gen 7+

ThinkBook 16 Gen 7+ от Lenovo — это премиальный ноутбук на базе AMD Ryzen AI 9 365 с производительностью до 50 TOPS, обеспечивающим работу искусственного интеллекта нового поколения и исключительную скорость в многозадачном режиме. В паре с графикой AMD Radeon 880M он гарантирует высокое качество изображений для незабываемых впечатлений. Ключевые технические характеристики устройства:

10-ядерный/20-поточный процессор AMD Ryzen AI 9 365 с поддержкой до 50 TOPS NPU и графикой AMD Radeon Graphics обеспечивает исключительную скорость работы в многозадачном режиме и при создании контента.

Гладкий металлический корпус, большой ForcePad и широкий 16-дюймовый 3,2K-дисплей делают ThinkBook 16 Gen 7+ визуально привлекательным и высокофункциональным устройством.

Полный набор портов ввода и вывода для создания индивидуального рабочего пространства, специальные клавиши для функций Lenovo AI и совместной работы с ПК и телефоном, а также тактильные риски на клавишах для слабовидящих пользователей.

Встроенная защита информации на программном и аппаратном уровнях в тандеме с Microsoft Pluton для безопасной идентификации пользователя и криптографии.

Повышенная производительность: пользователи могут использовать свои любимые приложения, ускоренные искусственным интеллектом, для создания контента, автоматизации рабочих процессов и эффективного выполнения сложных задач, оптимизируя повседневную работу.

Легкая и прочная конструкция корпуса, большой аккумулятор емкостью 85 Вт/ч, обеспечивающий более 17 часов воспроизведения видео в формате 1080p, и Wi-Fi 7 для быстрого и надежного доступа в Интернет.

Улучшенная клавиатура, 16-дюймовый экран с соотношением сторон 91% STB и динамики Dolby Atmos.

ThinkBook 16 Gen 7, оснащенный 8-ядерным Snapdragon X Plus

ThinkBook 16 Gen 7, новейший ноутбук Copilot+PC, сочетает передовые возможности искусственного интеллекта с элегантным дизайном и надежной производительностью. Это инновационное устройство разработано для удовлетворения требований современных бизнес-клиентов. Ключевые теххарактеристики устройства:

ThinkBook 16 Gen 7 от Lenovo оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon X Plus со специальным NPU, обеспечивающим производительность 45+ TOPS для ускорения задач искусственного интеллекта, а также для работы с такими ИИ-приложениями, как Meeting Assistant.

8-ядерный процессор Snapdragon X Plus обеспечивает исключительную производительность и эффективность, ускоряя работоспособность ноутбука благодаря локальным ИИ вычислениям, поддерживая работу бизнес-приложений с впечатляющей скоростью и энергоэффективностью всей системы. Он может похвастаться многодневным временем автономной работы и специализированными аппаратными ядрами для задач искусственного интеллекта и обработки сигналов изображения с камеры.

Толщина корпуса устройства 16 мм, соотношение 16-дюймового дисплея к корпусу 91,3%. Ноутбук имеет встроенный звук от Lenovo Pro Sound мощными динамики Dolby Atmos, классическую клавиатуру с увеличенным тачпадом.

ThinkBook 16 Gen 7 отличается высокой производительностью, портативностью, емким аккумулятором на 84 Вт/ч и широкими возможностями интерфейсов подключения.

Встроенная защита информации на программном и аппаратном уровнях в тандеме с Microsoft Pluton для безопасной идентификации пользователя и криптографии.

О доступности и стоимости представленных новинок в странах Восточной Европы и Центральной Азии будет сообщено дополнительно.