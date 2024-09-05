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6 сентября, 2024
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Lenovo представляет новейшие бизнес-ПК с искусственным интеллектом

Lenovo

Lenovo, мировой лидер в области технологических инноваций на выставке Lenovo Innovation World 2024, проходящей в рамках IFA 2024, представила ряд революционных продуктов для бизнес-пользователей. Среди них: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition на базе новейших процессоров Intel Core Ultra (Series 2) и концептуальный ноутбук Lenovo Auto Twist AI PC, ThinkPad T14s Gen 6 и ThinkBook 16 Gen 7+ на базе AMD Ryzen AI, а также ThinkBook 16 Gen 7 на базе 8-ядерного процессора Snapdragon X Plus.

Lenovo также объявила о выпуске AI PC Fast Start — решения, призванного помочь компаниям быстро перейти на устройства с поддержкой искусственного интеллекта, максимизировать окупаемость инвестиций за счет упрощенного развертывания ПО на базе ИИ.

Lenovo стремится стать лидером среди поставщиков ПК с ИИ

По данным анализа рынка число компьютеров с искусственным интеллектом будет расти: к 2027 году 60% всех компьютеров, находящихся в продаже, будут оснащены ИИ. Персональные компьютеры Lenovo с искусственным интеллектом представляют новый пользовательский опыт благодаря возможности естественного взаимодействия, персонализированным LLM и передовым вычислительным архитектурам, делая работу на устройствах более комфортной, продуктивной и защищенной.

Lenovo Aura Edition

Серия Lenovo Aura Edition разработана в сотрудничестве с Intel после десятков тысяч тестирований ее концепта пользователями по всему миру. На основе полученных результатов Lenovo и Intel провели доработку концепции с точки зрения удобства использования нового устройства. Его характеристики были оптимизированы, а затем устройства были отправлены на повторные испытания еще четырьмя тысячами тестировщиками, что помогло создать ПК с уникальными характеристиками.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

 

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition отличается тонким корпусом и невероятно легким для 14-дюймового флагмана весом менее 1 кг. Он оснащен технологией искусственного интеллекта, которая позволяет персонализировать и упростить взаимодействие пользователя с устройством, гарантирует исключительную производительность и длительное время автономной работы.

Ноутбуки ThinkPad X1 Carbon Gen 13 и Lenovo Yoga Slim 7i имеют следующие интеллектуальные функции:

  • Smart Modes. Интуитивно адаптируются к потребностям пользователя, оптимизируя производительность и возможности искусственного интеллекта для работы, развлечений или творчества. На выбор пользователя доступно несколько режимов (представлены в виде отдельных виджетов):
    • Shield для активации утилит безопасности, таких как Privacy Alert и Privacy Guard, которые помогают защититься от нежелательного прослушивания, а также для автоматического запуска предпочтительного приложения VPN при подключении к любой общественной сети Wi-Fi.
    • Attention помогает уменьшить количество отвлекающих факторов и сосредоточиться на выполнении поставленной задачи, позволяя пользователям устанавливать таймеры внимания и отключать уведомления.
    • Collaboration улучшает продуктивность созвонов, оптимизируя качество видео и активируя предпочтительные настройки, такие как размытие фона или улучшение изображения при слабом освещении.
    • Wellness — интеллектуальный велнес-помощник предупреждает о необходимости держать осанку, напоминает о нагрузке на глаза и порекомендует, когда нужно сделать перерывы в работе.
    • Кроме того, теперь пользователям доступен быстрый доступ к настройкам режима энергопотребления.
Smart Share на Yoga Slim 7i Aura Edition
  • Smart Share в Yoga Slim 7i Aura Edition. Обеспечивает обмен изображениями между смартфонами и ноутбуками с поддержкой ИИ. Пользователи могут просто прикоснуться к краю экрана ПК смартфоном на базе IOS или Android и датчик искусственного интеллекта Elliptic Labs на ноутбуке запустит приложение Smart Share на обоих устройствах, позволяя просто перетаскивать фотографии с одного устройства на другое.
  • Smart Care. Обеспечивает быстрый доступ к онлайн-поддержке Lenovo и чат-боту для решения проблем в режиме реального времени. Программа расширенного сервисного обслуживания Premier Support Plus предоставляет возможность получения круглосуточной профессиональной помощи от консультантов Lenovo по телефону и/или в чате через приложение в ПК или смартфоне.
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

 

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition оснащен новейшим процессором Intel Core Ultra (Series 2), обеспечивающий огромную вычислительную мощь искусственного интеллекта, исключительную энергоэффективность и невероятную производительность по сравнению с ПК предыдущего поколения, как на нейронном процессоре (NPU), так и на графическом процессоре (GPU). Новый ноутбук имеет следующие ключевые технические характеристики:

  • Новый процессор Intel Core Ultra (Series 2) с графикой Intel Arc Xe и интегрированным NPU, обеспечивающий до 48 TOPS. Он имеет 14-дюймовый 2,8k OLED-дисплей Dolby Vision с антибликовым покрытием и адаптируемой частотой обновления 120 Гц, сенсорный тачпад с технологией распознавания степеней нажатия и фирменный, встроенный в клавиатуру, джойстик-курсор — TrackPoint.
  • Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition весит менее 1 кг, что делает его самым легким ноутбуком в истории линейки. Он будет поддерживать новые функции Copilot+PC от Microsoft, для чего на клавиатуре имеет выделенную клавишу Copilot.
  • Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 57 Вт/ч, который обеспечивает более 18 часов автономной работы.
  • Устройство поддерживает Wi-Fi 7 и опционально 5G sub-6 ГГц. Есть два порта USB-A, два Thunderbolt 4 и один HDMI.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition создан с акцентом на удобство использования и увеличение вклада в экономику замкнутого цикла. В нем предусмотрена возможность самостоятельного ремонта и замены аккумулятора пользователем. Корпус ноутбука на 90% состоит из переработанного магниевого сплава, а в производстве упаковки не применяется пластик, сама коробка и все внутренние детали и ложементы выполнены из бамбука и сахарного тростника. Устройство имеет сертификаты EPEAT Gold и ENERGY STAR 9.0.

Lenovo Auto Twist AI PC Proof of Concept

 

Lenovo Auto Twist AI PC

Lenovo представляет ПК с искусственным интеллектом Lenovo Auto Twist — это концепт ПК нового поколения, способного адаптироваться к различным условиям использования. Ноутбук имеет автоматический вращающийся дисплей с двойной степенью защиты, благодаря чему устройство одинаково подходит как для личного, так и для профессионального использования. Кроме того, концепт Lenovo Auto Twist имеет ряд интеллектуальных функций:

  • Гибкость на основе искусственного интеллекта: ПК отслеживает перемещение пользователя для обеспечения оптимальной видимости дисплея, чтобы он был в центре внимания во время совещаний, презентаций или других сценариев использования.
  • Интеллектуальное взаимодействие: Устройство распознает голосовые команды, благодаря чему может переключаться между различными режимами и выполнять задачи, такие как «закрыть ноутбук», «включить режим ноутбука» или «режим планшета».
  • Повышенная безопасность: Интеллектуальное встроенное ПО автоматически закроет крышку ноутбука, если устройство надолго осталось без присмотра.
  • Улучшение состояния устройства: ИИ мониторит рабочие показатели системы ноутбука, чтобы адаптировать нагрузку и распределять ее в зависимости от задач пользователя, обеспечивая эффективное использование ноутбука и его высокую производительность в течение всего времени.

ThinkPad T14s Gen 6 AMD

ThinkPad T14s Gen 6 AMD

 

ThinkPad T14s Gen 6 AMD разработан для удовлетворения базовых задач современного бизнес-пользователя и является золотым стандартом среди корпоративных ноутбуков. Процессор AMD Ryzen AI предлагает эксклюзивные возможности искусственного интеллекта с трехкратным увеличением производительности по сравнению с предыдущим поколением. Ядро «Zen 5» и графика AMD Radeon обеспечивают высочайшую скорость отклика, стабильную работу в режиме многозадачности и комфортную работу при создании контента. Технологии AMD PRO, доступные в каждом процессоре Ryzen PRO, обеспечивают многоуровневую безопасность корпоративного уровня, упрощенное развертывание и управление, а также функции обеспечения качества, необходимые лицам, принимающим решения в сфере бизнеса и ИТ. Ключевые технические характеристики нового ноутбука включают:

  • Новая архитектура системы охлаждения с отводом тепла с тыльной стороны ноутбука обеспечивает оптимальную температуру и производительность. Встроенная технология 3M DBEF5 увеличивает яркость WUXGA экрана до 400 нит для повышения яркости дисплея при снижении энергопотребления. Клавиатура ноутбука имеет стандартизированное для отрасли расположение клавиш Ctrl и Fn. Новый ThinkPad T14s Gen 6 AMD имеет коммуникационную панель с встроенной 5-Мп камерой.
  • Ноутбук поддерживает работу с сетями по протоколам Wi-Fi 7 и 5G суб-6 ГГц и включает имеет порты: два USB-A, два TBT4, HDMI и 3,5-мм аудио разъем.
  • Работает на базе процессоров AMD Ryzen AI PRO нового поколения с интегрированной графикой Radeon и встроенным AI Engine (NPU). Устройство будет поддерживать Copilot + PC.
  • Двухканальная память LPDDR5x объемом до 64 ГБ. По результатам бенчмарка MM25 время автономной работы составляет более 17 часов.
  • Устройство выполнено в форм-факторе 16:10 с соотношением сторон экрана к корпусу 88% в классическом черном цвете. Вес ноутбука — 1,3 кг, толщина — 16,9 мм.
  • Для производства некоторых компонентов ThinkPad T14s Gen 6 AMD применяется переработанный (PCC) пластик. В верхней крышке содержится 30% переработанного углеродного волокна, в рамке клавиатуры — 90% переработанного магния, а нижняя крышка на 55% состоит из переработанного алюминия. ThinkPad T14s Gen 6 AMD поставляется в сертифицированной FSC для переработки упаковке из целлюлозы и имеет сертификаты EPEAT Gold, TCO и ENERGY STAR0.

 AI PC Fast Start

AI PC Fast Start — оптимизированное решение, помогающее компаниям быстро перейти на самые мощные в отрасли устройства с поддержкой искусственного интеллекта. Решение представляет собой профессиональные консультации специалистов Lenovo на базе оценок технической готовности и определения профайлов потенциального пользователя устройства, чтобы помочь компаниям максимизировать окупаемость инвестиций.

Услуга AI PC Fast Start сочетается с услугами AI PC Lifecycle Services, которые упрощают развертывание ПО и настройку устройств, готовых к работе с искусственным интеллектом, повышают удобство работы пользователей и ускоряют внедрение ИИ в компаниях.

Безопасность и конфиденциальность данных в эпоху искусственного интеллекта

Решения Lenovo ThinkShield обеспечивают комплексные функции безопасности для современных компаний, гарантируя защиту на всех этапах производства и развертывания ПО. Благодаря ИИ ThinkShield блокирует угрозы на всех уровнях: от ОС до облака, предлагая расширенные возможности обнаружения рисков и реагирования на них. Он защищает BIOS и встроенное ПО от атак и обеспечивает наибольшую безопасность аппаратных компонентов благодаря Supply Chain Assurance. Сотрудничая с поставщиками безопасности мирового класса, ThinkShield обеспечивает надежную защиту, позволяя предприятиям создавать защищенные гибридные рабочие среды.

Lenovo расширяет возможности своих решений по обеспечению безопасности, интегрируя передовую платформу Singularity и технологию искусственного интеллекта SentinelOne в линейку решений ThinkShield. Сочетание мощных ПК ThinkPad AI от Lenovo с надежными средствами безопасности позволяет организациям использовать возможности искусственного интеллекта на максимум.

ThinkBook 16 Gen 7+

ThinkBook 16 Gen 7+

 

ThinkBook 16 Gen 7+ от Lenovo — это премиальный ноутбук на базе AMD Ryzen AI 9 365 с производительностью до 50 TOPS, обеспечивающим работу искусственного интеллекта нового поколения и исключительную скорость в многозадачном режиме. В паре с графикой AMD Radeon 880M он гарантирует высокое качество изображений для незабываемых впечатлений. Ключевые технические характеристики устройства:

  • 10-ядерный/20-поточный процессор AMD Ryzen AI 9 365 с поддержкой до 50 TOPS NPU и графикой AMD Radeon Graphics обеспечивает исключительную скорость работы в многозадачном режиме и при создании контента.
  • Гладкий металлический корпус, большой ForcePad и широкий 16-дюймовый 3,2K-дисплей делают ThinkBook 16 Gen 7+ визуально привлекательным и высокофункциональным устройством.
  • Полный набор портов ввода и вывода для создания индивидуального рабочего пространства, специальные клавиши для функций Lenovo AI и совместной работы с ПК и телефоном, а также тактильные риски на клавишах для слабовидящих пользователей.
  • Встроенная защита информации на программном и аппаратном уровнях в тандеме с Microsoft Pluton для безопасной идентификации пользователя и криптографии.
  • Повышенная производительность: пользователи могут использовать свои любимые приложения, ускоренные искусственным интеллектом, для создания контента, автоматизации рабочих процессов и эффективного выполнения сложных задач, оптимизируя повседневную работу.
  • Легкая и прочная конструкция корпуса, большой аккумулятор емкостью 85 Вт/ч, обеспечивающий более 17 часов воспроизведения видео в формате 1080p, и Wi-Fi 7 для быстрого и надежного доступа в Интернет.
  • Улучшенная клавиатура, 16-дюймовый экран с соотношением сторон 91% STB и динамики Dolby Atmos.

ThinkBook 16 Gen 7, оснащенный 8-ядерным Snapdragon X Plus

ThinkBook 16 Gen 7

 

ThinkBook 16 Gen 7, новейший ноутбук Copilot+PC, сочетает передовые возможности искусственного интеллекта с элегантным дизайном и надежной производительностью. Это инновационное устройство разработано для удовлетворения требований современных бизнес-клиентов. Ключевые теххарактеристики устройства:

  • ThinkBook 16 Gen 7 от Lenovo оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon X Plus со специальным NPU, обеспечивающим производительность 45+ TOPS для ускорения задач искусственного интеллекта, а также для работы с такими ИИ-приложениями, как Meeting Assistant.
  • 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus обеспечивает исключительную производительность и эффективность, ускоряя работоспособность ноутбука благодаря локальным ИИ вычислениям, поддерживая работу бизнес-приложений с впечатляющей скоростью и энергоэффективностью всей системы. Он может похвастаться многодневным временем автономной работы и специализированными аппаратными ядрами для задач искусственного интеллекта и обработки сигналов изображения с камеры.
  • Толщина корпуса устройства 16 мм, соотношение 16-дюймового дисплея к корпусу 91,3%. Ноутбук имеет встроенный звук от Lenovo Pro Sound мощными динамики Dolby Atmos, классическую клавиатуру с увеличенным тачпадом.
  • ThinkBook 16 Gen 7 отличается высокой производительностью, портативностью, емким аккумулятором на 84 Вт/ч и широкими возможностями интерфейсов подключения.
  • Встроенная защита информации на программном и аппаратном уровнях в тандеме с Microsoft Pluton для безопасной идентификации пользователя и криптографии.

О доступности и стоимости представленных новинок в странах Восточной Европы и Центральной Азии будет сообщено дополнительно.

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