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6 сентября, 2024
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DJI Neo — компактный дрон с возможностью записи 4К-видео по цене всего в 199 евро

DJI Neo

Компания DJI представила новый дрон под названием Neo. DJI Neo весит всего 135 гр и помещается в карман брюк. Для управления устройством не обязательно требуется контроллер — достаточно выбрать режим на корпусе. При использовании контроллера поддерживается фирменный DJI RC-N3. Кроме того, дрон можно использовать в паре с очками Goggles 3 или со смартфоном. Также поддерживается голосовое управление.

DJI Neo поддерживает съемку видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду или в формате 1080p с частотой 60 кадров в секунду. Также дрон может снимать фотографии с разрешением 12 Мр в формате 4:3 или 16:9. Для хранения файлов используется встроенный накопитель емкостью 20 Gb. Время автономного полета дрона составляет 18 минут.

Цена DJI Neo составляет всего 199 евро. Также доступны комплекты, например, Neo Fly More Combo ценой в 349 евро, в который входит дрон с пультом дистанционного, аккумуляторы и зарядное устройство.

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