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17 сентября, 2024
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AzInTelecom и Общество Красного Полумесяца Азербайджана провели в Карабахе акцию «Возвращение в школу»

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, совместно с Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца организовало акцию «Возвращение в школу».  Мероприятие состоялось на освобожденных территориях Карабахского экономического района. 200 учащихся из сел и деревень Физулинского и Ходжавендского районов получили школьные рюкзаки и учебные принадлежности.

В завершение акции представители ООО «AzInTelecom» и Азербайджанского Общества Красного Полумесяца поздравили школьников с началом нового учебного года и пожелали им академических успехов.

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