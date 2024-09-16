AzInTelecom и Общество Красного Полумесяца Азербайджана провели в Карабахе акцию «Возвращение в школу»

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, совместно с Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца организовало акцию «Возвращение в школу». Мероприятие состоялось на освобожденных территориях Карабахского экономического района. 200 учащихся из сел и деревень Физулинского и Ходжавендского районов получили школьные рюкзаки и учебные принадлежности.

В завершение акции представители ООО «AzInTelecom» и Азербайджанского Общества Красного Полумесяца поздравили школьников с началом нового учебного года и пожелали им академических успехов.