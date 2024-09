Представлены TWS-наушники Nothing Ear открытого типа с автономностью до 30 часов

Компания Nothing Technology представила свои первые беспроводные наушники открытого типа — Nothing Ear (open). Дизайн у аксессуара – фирменный полупрозрачный. Наушники не вставляются в ушной канал, а плотно прилегают к уху за счет специального крепления, что позволяет использовать их во время занятий спортом.

Nothing Ear (open) оснащены большими 14,2-мм драйверами с титановым покрытием и подключаются по Bluetooth 5.3 с поддержкой сопряжения двух пар устройств. Каждый наушник получил два микрофона с технологией Clear Voice, обеспечивающей высокое качество передачи голоса во время телефонных разговоров. При этом никакого активного шумоподавления не предусмотрено.

Как и предыдущие наушники Nothing, Ear (open) работают с приложением Nothing X – можно настраивать и делиться профилями эквалайзера, устанавливать элементы управления и обновлять прошивку. Поддерживается сеть Find My, есть режим низкой задержки для игр и даже интеграция с ChatGPT, но только при использовании вместе со смартфонами Nothing.



Еще одной особенностью наушников стало длительное время автономной работы. Они рассчитаны на 8 часов воспроизведения, а с учетом зарядного кейса общая автономность достигает 30 часов. Зарядка реализована только через разъем USB Type-C. Каждый наушник весит 8,1 гр. Сами наушники и футляр защищены от пыли и брызг по стандарту IP54.

В продажу Nothing Ear (open) поступят 1 октября по цене $149 или €149. Предзаказ уже открыт.