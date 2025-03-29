Audio-Technica представила серию наушников ATH-CKS50TW2 в стиле «Звездных войн»

Японская компания Audio-Technica, производитель звукового оборудования, представила лимитированную серию беспроводных наушников ATH-CKS50TW2, оформленных в стиле персонажей «Звездных войн». Анонс приурочен к предстоящему фестивалю Star Wars Celebration, который пройдет в Японии с 18 по 20 апреля.

Линейка включает четыре варианта дизайна: Грогу и Мандо из «Мандалорца», R2-D2 и Дарта Вейдера. Наушники отличаются не только дизайном, но и звуковыми оповещениями. Например, версия в стиле Дарта Вейдера при отключении воспроизводит характерное зловещее дыхание, а вариант R2-D2 — грустный свист дроида.

По техническим характеристикам лимитированная версия полностью повторяет стандартные наушники ATH-CKS50TW2. Обеспечивается до 65 часов автономной работы. Наушники поддерживают функцию активного шумоподавления и умеют автоматически выключаться, когда прикреплены друг к другу с помощью магнитов. Есть защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Цена на тематическую серию наушников составит $179 долларов. Предзаказ через официальный онлайн-магазин Audio-Technica откроется 21. Поставки ожидаются 4 мая, который считается неофициальным Днем «Звездных войн».