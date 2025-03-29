spot_img
30 марта, 2025
ДомойAVАкустические системыAudio-Technica представила серию наушников ATH-CKS50TW2 в стиле «Звездных войн»

Audio-Technica представила серию наушников ATH-CKS50TW2 в стиле «Звездных войн»

Audio-Technica

Японская компания Audio-Technica, производитель звукового оборудования, представила лимитированную серию беспроводных наушников ATH-CKS50TW2, оформленных в стиле персонажей «Звездных войн». Анонс приурочен к предстоящему фестивалю Star Wars Celebration, который пройдет в Японии с 18 по 20 апреля.

Audio-Technica

Линейка включает четыре варианта дизайна: Грогу и Мандо из «Мандалорца», R2-D2 и Дарта Вейдера. Наушники отличаются не только дизайном, но и звуковыми оповещениями. Например, версия в стиле Дарта Вейдера при отключении воспроизводит характерное зловещее дыхание, а вариант R2-D2 — грустный свист дроида.

По техническим характеристикам лимитированная версия полностью повторяет стандартные наушники ATH-CKS50TW2. Обеспечивается до 65 часов автономной работы. Наушники поддерживают функцию активного шумоподавления и умеют автоматически выключаться, когда прикреплены друг к другу с помощью магнитов. Есть защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Цена на тематическую серию наушников составит $179 долларов. Предзаказ через официальный онлайн-магазин Audio-Technica откроется 21. Поставки ожидаются 4 мая, который считается неофициальным Днем «Звездных войн».

Предыдущая статья
Стэнфордский университет перевел ряд платных курсов на бесплатную основу
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,959ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»