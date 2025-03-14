Наушники Apple AirPods получат функцию синхронного перевода

Компания Apple работает над новой функцией для наушников AirPods, которая позволит переводить разговоры в реальном времени на другой язык. Об этом пишет агентство Bloomberg. Устройство будет распознавать речь на иностранном языке и переводить ее пользователю на нужный.

Функцию должны добавить вместе с обновлением ПО AirPods, запланированного на конец 2025 года. По данным источников Bloomberg, синхронный перевод в наушниках появится вместе с iOS 19. В Apple отказались от каких-либо комментариев.

С 2020 года Apple предоставляет пользователям iPhone встроенное приложение Translate, но новая функция обещает поднять опыт использования AirPods на новый уровень.

Аналогичную функцию синхронного перевода уже несколько лет предлагают конкуренты компании, например, Google. Наушники Pixel Buds поддерживают перевод с 40 языков.

Кроме того, также ведется работа над новой версией самих наушников. Среди новых разработок — AirPods со встроенными камерами для анализа окружения с помощью технологий искусственного интеллекта.