Azercell и GSMA продолжают укреплять партнерство

ООО «Azercell Telecom» продолжает усиливать свое стратегическое партнерство с GSMA — глобальной организацией, объединяющей мобильную экосистему для стимулирования инноваций, создания благоприятной бизнес-среды и проведения социальных изменений.

Ранее, в мае этого года, после успешного проведения конференции GSMA M360 в Баку во второй раз, руководство Azercell и GSMA обсудили потенциальные возможности сотрудничества и интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в телекоммуникационный сектор.

В рамках соглашений, заключенных в ходе этой конференции, сотрудники Azercell получили возможность участвовать в специализированных программах обучения, разработанных GSMA Advance для операторов мобильной связи. Тренинги направлены на развитие навыков, необходимых для адаптации к стремительно развивающемуся рынку труда. Сотрудники Azercell получат доступ к широкому спектру курсов, охватывающих такие передовые темы, как Интернет вещей (IoT), мобильная конфиденциальность и кибербезопасность, политика и регулирование в телекоммуникациях и т.д.

Azercell продолжит сотрудничество с GSMA в различных областях, стремясь внести вклад в развитие телекоммуникационной отрасли в Азербайджане.