Триумфальное возвращение винила

Опрос, проведенный Vinyl Alliance, фокусируется на 18-24-летних и интересуется их потребительскими привычками, когда дело доходит до музыкальных записей. В рамках исследования было опрошено более 2500 человек в США, Великобритании и Германии. Результаты показывают, что до 76% представителей поколения Z покупают виниловые пластинки не реже одного раза в месяц. А 29% и вовсе считают себя серьезными коллекционерами. Для 50% этих молодых поклонников винила их энтузиазм по поводу аналоговых и физических носителей является своего рода «цифровой детоксикацией». 61% с целью улучшения своего психического состояния, хочет изменить вид потребления цифровой музыки, слушая пластинки. И речь больше не идет о пластинках, которые оказываются на стенах кафе в качестве элемента декора. 87% интересуются звучанием пластинок и всегда отмечают, что они звучат отлично. Кроме того, 80% респондентов поколения Z имеют проигрыватель. Согласно тому же отчету Vinyl Alliance, только в Instagram насчитывается более 39 млн. постов о виниле, где обложки пластинок выглядят просто великолепно. Винил возвращается — определенно!

Виниловые проигрыватели, пожалуй, старейшие источники звука эры Hi-Fi, а на музыке из виниловых пластинок выросло не одно поколение меломанов. Проигрыватели винила выпускаются многими компаниями, среди которых есть как известные производители с мировым именем, так и небольшие специализированные компании. В отличие от других аудиоустройств, проигрыватели виниловых пластинок очень «капризны» в изготовлении. Основные конструктивные узлы проигрывателя, привод диска и тонарм со звукоснимателем должны быть сконструированы и выполнены таким образом, чтобы обеспечить стабильное считывание звуковой дорожки грампластинки. Если в CD-плеере нестабильности работы сервомеханизма можно компенсировать с помощью электронных систем коррекции ошибок, то в проигрывателе виниловых пластинок ошибки считывания неизбежно приведут к искажениям, перекосам тонального баланса, щелчкам или детонации звука. Поэтому все механические узлы винилового проигрывателя должны производиться с максимально возможной точностью, а в процессе эксплуатации проигрыватель необходимо время от времени настраивать.

Сегодня аналоговые проигрыватели являются не только неким смотрителем звуковых традиций, но и вполне конкурентоспособным источником музыки с превосходным качеством. Плюс к этому, внешность их не безлика, а наоборот радует глаз. Итак, если вас заинтересовало такое вступление, то давайте перейдем к выбору проигрывателя винила. В прошлом году на рынке появилась масса новинок. И в нашем списке присутствуют модели, цена которых простирается от относительно доступной до заоблачной. Так что выбрать что-то себе по душе смогут не только любители качественного звучания, но и те, кто ищет качество High End.

Pro-Ject DEBUT EVO 2

Цена: 699 долларов.

Плюсы: живой, подробный и плавный звук.

Минусы: сильная конкуренция в этом ценовом сегменте.

Вердикт: качественное звучание и разнообразие отделок.

Проигрыватель Pro-Ject Debut Evo 2 представляет собой обновленную версию пятизвездочного Debut Carbon Evo. Устройство получило минималистичный дизайн с ноткой шика в зависимости от выбранного вами цвета и материала отделки. Стальной диск старого Debut Carbon Evo был заменен на тяжелый алюминиевый диск с плотным кольцом из термопластичного эластомера, что помогло уменьшить нежелательные резонансы. 8,6” тонарм, состоящий из цельной трубки из углеродного волокна, установлен на новом прецизионно фрезерованном алюминиевом блоке с подшипниками с низким коэффициентом трения. В стандартную комплектацию входит новый картридж Pick-It MM Evo, разработанный совместно с Ortofon. Благодаря переходу со стального на немагнитный алюминиевый диск у вас даже есть возможность перейти на картридж с подвижной катушкой, если вы захотите обновить его позже. Особенно вам понравится трехпозиционный кулисный переключатель под цоколем, который обеспечивает электронное переключение мощности и скорости между записями 33,3 и 45 оборотов в минуту.

Pro-Ject Debut PRO S Balanced

Цена: 999 евро.

Плюсы: приятное теплое звучание.

Минусы: хочется большей фактуры на НЧ.

Вердикт: проигрыватель plug-n-play с отличным качеством.

Pro-Ject Debut PRO S Balanced, как и следует из названия, оснащен балансным выходом. Кроме того, эта модель поставляется полностью в сборе с фирменным алюминиевым 10” тонармом S-образной формы, который гарантирует отслеживание канавки пластинки с минимальной ошибкой. Проигрыватель комплектуется предустановленной и отъюстированной на заводе головкой звукоснимателя Pro-Ject Pick it S2 C MM, так что после приобретения вы получается полностью готовое к использованию устройство. Работает проигрыватель отлично, обеспечивая широкую сцену и мягкую аналоговую подачу.

Rekkord M600

Цена: 1699 долларов.

Плюсы: сочное и насыщенное звучание.

Минусы: чуть превалирующий бас.

Вердикт: высочайшее немецкое качество.

Rekkord M600 изготавливаются вручную на заводе компании в Шварцвальде в Германии. Проигрыватель облачен в массивный корпус из МДФ и поддерживает все три скорости вращения — 33,3, 45 и 78 оборотов в минуту. Специально разработанный для этой модели 8,6” алюминиевый тонарм допускает регулировку VTA и использует карданный подшипник с динамической системой регулировки прижимной силы для стабильного трекинга. Не менее интересен и опорный диск. Он выточен из алюминиевой заготовки, в которой размещены энергопоглощающие термопластичные (TPE) эластомеры для минимизации резонансов. При желании можно заказать версию с предустановленной MC-головкой Ortofon Quintet Red. За эту цену вы вряд ли найдете что-то лучшее. Звучит проигрыватель броско, сочно и уверенно.

Technics SL-1300G

Цена: 2999 евро.

Плюсы: ошеломляющее чувство ритма.

Минусы: нет.

Вердикт: Technics SL-1300G хватает звезды с неба.

При показателе Wow and Flutter в 0,025% Technics SL-1300G легко погружается в самые глубины музыки и гарантирует чувство ритма благодаря легендарному прямому приводу в звучание. Новая модель впитала самые передовые технологии, направленные на достижение точного воспроизведения записи, с акцентом на минимизацию вибраций и повышение точности вращения. В основе проигрывателя виниловых пластинок Technics SL-1300G лежит недавно разработанный двигатель ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive), который отличается высочайшей точностью вращения и минимальным уровнем вибраций. Используя технологию широтно-импульсной модуляции, ΔΣ-Drive снижает неравномерность вращения, обеспечивая более плавное и точное воспроизведение. Мотор в сочетании с конструкцией с двумя роторами снижает нагрузку на подшипники и минимизирует вибрации, способствуя улучшению качества звучания.

MoFi Electronics MasterDeck

Цена: 5995 долларов.

Плюсы: мощный и масштабный звук.

Минусы: не во всех интерьерах смотрится изысканно.

Вердикт: MoFi Electronics продолжает свое победное шествие на рынке винила.

MoFi Electronics MasterDeck — топовый виниловый «стол» от известного производителя. Аппарат получил пассиковый привод и поддерживает три скорости вращения — 33,3, 45 и 78 оборотов в минуту. В приводе используется двигатель постоянного тока, заключенный в изолированный кожух. Проигрыватель комплектуется 10” двухопорным тонармом со съемным шеллом и массой регулировок (азимут, VTA, свес и антискейтинг). Опорный диск толщиной 1,75” изготовлен из сочетания алюминия и делрина и покоится на инвертированном подшипнике Encapsulated Spiral Groove, а внутренняя проводка выполнена кабелем Cardas Audio. В мощную подачу этой вертушки трудно не влюбиться.

Well Tempered Lab AMADEUS 254 GT

Цена: 8750 долларов.

Плюсы: поразительная микродинамика.

Минусы: чуть сдвинутый в область СЧ тональный баланс.

Вердикт: инновационный проигрыватель.

Инновационная модель Well Tempered Lab AMADEUS 254 GT использует двойное многослойное шасси из фанеры и алюминия с виброразвязкой через мячики от сквоша. Оснащенный тонармом Symmetrex LTD 10,5”, Well Tempered Lab AMADEUS 254 GT щеголяет тефлоновым подшипником Zero Clearance, пассиковым приводом через фирменную полиэфирную нить, обеспечивающую минимальную детонацию, и систему электронного управления скоростью. Звучание удивляет даже видавших виды меломанов. Перед нами настоящий High End!

EMT 928 II

Цена: 9995 долларов.

Плюсы: плотный звук.

Минусы: фирменный тонарм добавит значительную сумму к цене.

Вердикт: питание от аккумулятора дает свои плоды.

Проигрыватель EMT 928 II легко становится подлинной звездой на небосклоне высококачественного звучания. Устройство выполнено, вроде бы, по стандартной схеме — алюминиевый корпус, алюминиевый опорный диск с сабдиском, пассиковый привод на три скорости… Но главное тут — внешнее питание от аккумулятора, которого хватает на несколько часов работы. По плотности звучания и эффекту формирования стены звука проигрыватель вполне может посоперничать с более дорогими конкурентами.

Thorens TD 124 DD 140th Anniversary

Цена: 11999 евро.

Плюсы: ритм и скорость превосходны.

Минусы: микродинамика за такую цену могла быть чуть-чуть лучше.

Вердикт: один из лучших референсных проигрывателей на сегодняшний день.

В своей юбилейной версии Thorens TD 124 DD 140th Anniversary получил двухслойный опорный диск, в котором к солидному алюминиевому основанию добавился слой из чистой меди толщиной в 5 мм. Это решение не только сделало систему более массивной, но и позволило лучше бороться с вибрациями. Резонансы сделанных из двух разных слоев металлов взаимно гасятся. Вторым важным апгрейдом стала замена проводки в тонарме на кабель из чистого серебра. Такому же улучшению подвергся и комплектный МС-картридж Ortofon SPU. Катушки в нем теперь намотаны серебряной проволокой, а внешний корпус головки сделан из бакелита. Несмотря на то, что в данном сегменте рынка подход «все-в-одном» не принят, именно штатная комплектация Thorens TD 124 DD 140th Anniversary выглядит и звучит безукоризненно.

TechDAS Air Force III Premium S

Цена: 40000 евро.

Плюсы: эталонное качество звучания.

Минусы: нет.

Вердикт: самый настоящий High End.

Проигрыватель виниловых пластинок TechDAS Air Force III Premium S предлагает вам почти все, о чем может мечтать аудиофил, и даже больше. Тембры исключительного качества, сцена выстроена идеально, инструменты кажутся осязаемыми — эффект присутствия просто великолепен. Опорный диск весит 29 кг и достигает общего момента инерции в сумасшедшие 3 506 кг/см2 с Wow & Flutter ниже 0,03%. Система воздушного прижима пластинок также выглядит идеально. Перед нами настоящий инженерный шедевр, цена которого сопоставима с неплохим автомобилем.

В качестве бонуса — Gadhouse Cosmo Solar Edition

Цена: 200 долларов.

Плюсы: доступная цена.

Минусы: цифровой звук.

Вердикт: компактный проигрыватель винила, который может служить Bluetooth-колонкой.

Компания Gadhouse из Бангкока предлагает виниловый проигрыватель Cosmo Solar Edition. Устройство получило полупрозрачный корпус в ретро-стиле, вдохновленном компьютером Apple iMac G3. Компактное устройство оснащено встроенными динамиками мощностью 5 W каждый. Для расширения функциональности предусмотрены порты USB и RCA, позволяющие подключать усилитель, а также 3,5 мм и 6,35 мм разъемы для наушников. Кроме того, устройство поддерживает Bluetooth, что позволяет воспроизводить музыку с любого совместимого гаджета. Также есть FM-радио и слот для карт памяти формата SD. Проигрыватель оснащен функциями автоматического запуска и остановки воспроизведения. Благодаря регуляторам низких и высоких частот вы можете настроить звук по своему вкусу.