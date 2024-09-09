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11 сентября, 2024
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Представлены полноразмерные наушники Apple AirPods Max 2-поколения

Apple AirPods Max 2

Компания Apple представила второе поколение полноразмерных наушников AirPods Max. Дизайн остался прежним, наушники получили новый чип Apple H2, а также USB-C вместо Lightning.

Обновили и звук: улучшенная функция активного шумоподавления (ANC) и функция адаптивного аудио — AirPods Max 2 умеют самостоятельно определять, когда стоит включить и выключить шумоподавление. Про lossless-аудио ничего сказано не было.

Наушники получили новые цвета: черный: синий, пурпурный, оранжевый и «сияющая звезда».

Цена осталась прежней — $549, предзаказ открывается сегодня, а открытые продажи стартуют 20 сентября.

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