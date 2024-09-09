Представлены iPhone 16 и iPhone 16 Plus в переработанном дизайне и с чипом A18

Компания Apple представила смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Базовая модель iPhone наконец получила обновленный дизайн. Второй важной новостью стало то, что эти модели базируются на процессоре Apple A18, который намного быстрее A16 Bionic в iPhone 15. CPU стал быстрее на 30%, а GPU — на 40%. Процессор шестиядерный, а графическое ядро имеет 5 ядер. Также Apple выделяет 16-ядерный NPU, что будет играть особую роль при работе с моделями искусственного интеллекта.

iPhone 16 по-прежнему оснащен 6,1” дисплеем, а iPhone 16 Plus получил 6,7” экран. Дисплеи оснащаются вырезом Dynamic Island. Заявлена яркость от 1 до 2000 нит. По заявлению компании устройства получили более емкие аккумуляторы. Базовые модели также получили кнопку Action Button, которая уже использовалась в iPhone 15 Pro. Кроме того, новые смартфоны оснащены совершенно новой выделенной кнопкой Camera Control для управления камерой. Ее получили и iPhone 16 Pro. Эта кнопка, в отличие от остальных, утоплена в корпус. Ее можно нажать, чтобы запустить камеру. Еще одно нажатие сделает фото, а удержание запустит съемку видео. Кроме того, кнопка чувствительна к силе нажатия. В приложении камеры при нажатии и удержании можно управлять различными настройками камеры.

Основная камера представлена 48 Мр датчиком с максимальной диафрагмой f/1.6 и режимом двукратного приближения со съемкой в разрешении 12 Мр, а также 12 Мр сверхширокоформатным датчиком с автофокусом. Кроме того, что базовый iPhone 16 теперь сможет осуществлять макросъемку, новая камера позволяет снимать Special Photos для просмотра в гарнитуре Vision Pro.

В компании обещает повышенную производительность и стабильность в играх благодаря переработанной системе охлаждения. Отдельно компания уделила внимание трассировке лучей в играх, производительность которой значительно выросла, но это пока редкость в смартфонах. Смартфоны получили поддержку всех функций искусственного интеллекта Apple Intelligence и доступны в пяти цветах.

Цена новинок стартует от 799 и 899 долларов за модели с 128 Gb встроенной памяти соответственно.