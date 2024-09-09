Наушники Apple AirPods 4 будут доступны в двух версиях

Сразу после часов Apple Watch Series 10 началась презентация беспроводных наушников AirPods четвертого поколения. Производитель немного изменил форму наушников, чтобы сделать их еще более комфортнее. AirPods 4 поддерживают персонализированное пространственное аудио, при этом в Apple заявили, что басов станет больше, а звучание будет лучшим по сравнению с предыдущими AirPods.

Обе версии получили футляр для зарядки с разъемом USB Type-C и поддержкой беспроводной зарядки. Время автономной работы наушников с зарядным чехлом составит 30 часов. В наушниках используется чип Apple H2. На звонки можно будет отвечать движением головы. Также добавлен специальный режим для общения на улице, при котором музыка будет становиться тише, если вы начнете разговор с кем-то.

Цена AirPods 4 составляет 129 долларов, а версия с адаптивным шумоподавлением оценена в 149 долларов. Продажи Apple AirPods 4 стартуют 20 сентября.