Представлена обновленная серия ноутбуков Acer Swift AI с процессорами Intel, AMD и Qualcomm

На IFA 2024 компания Acer представила обновленную серию ноутбуков Swift AI на базе новых процессоров Intel Lunar Lake, Qualcomm Snapdragon X Plus и AMD Ryzen AI 300. Одной из главных особенностей ноутбуков стало долгое время работы от аккумулятора. По заявлению производителя, каждый из них может работать автономно более 24 часов при просмотре видео и более 17 часов при выполнении задач, требующих высокой производительности.

Самыми автономными стали модели Acer Swift Go 14 AI и Swift 14 AI в версиях с IPS-дисплеями и аккумулятором на 65 Втч. Результаты внутреннего тестирования в различных сценариях работы:

версии с процессорами Intel — 23 часа веб-серфинга, 29 часов воспроизведения видео;

версии с процессором AMD — 19 часов веб-серфинга, 27 часов воспроизведения видео;

версии с процессором Qualcomm — 19,5 часов веб-серфинга, 28 часов воспроизведения видео.

Ноутбук Swift 14 AI будет предложен в модификациях с процессорами Intel и AMD и различными типами дисплеев:

Intel Core Ultra 5 или Core Ultra 7: OLED-экран, 2K/3K с частотой обновления 90 Hz или IPS-матрица с разрешением 2K;

AMD Ryzen AI 9 365: OLED-экран, 3K с частотой 120 Hz или IPS-экран с разрешением 2K.

В максимальной комплектации ноутбуки оснащены 32 Gb оперативной памяти. Модель с процессором AMD поставляется с накопителем емкостью до 2 Tb, версия с Intel — с накопителем до 1 Tb. Предусмотрены два интерфейса USB Type-C — модели с чипами Intel оснащены портами Thunderbolt 4, а с AMD — USB4. В дополнение к этому есть два порта USB Type-A 3.2, интерфейс HDMI 2.1. Поддерживаются стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, есть веб-камера с разрешением 1440p и поддержкой Windows Hello.

Acer Swift Go 14 AI с процессором Snapdragon оборудован 14,5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Hz. На выбор: разрешение 2560 × 1600 пикселей и максимальная яркость 350 нит или разрешение 1920 × 1200 пикселей и яркость 300 нит. Поддерживается до 32 Gb ОЗУ, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, есть камера с разрешением 1440p, сканер отпечатков пальцев, пара разъемов USB Type-C и два USB Type-A.

Также Acer представил новый Swift 16 AI, который будет доступен в версиях с процессорами Intel Core Ultra 5, Ultra 7 и Ultra 9 поколения Lunar Lake. В максимальной комплектации устройство оснащается накопителем емкостью 2 Tb и сенсорным дисплеем OLED с разрешением 3K. Источником питания служит аккумуляторная батарея на 75 Вт·ч. Есть два интерфейса USB Type-C (Thunderbolt 4), два порта USB Type-A, порт HDMI 2.1, аудиоразъем, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Цены: Swift 14 Go AI — от $999, Swift 14 AI — от $1199, Swift 16 AI — от $1200. Все модели получат обновление Windows с поддержкой функций Copilot+ PC в ноябре этого года.