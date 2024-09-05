Ноутбуки Dell Inspiron 14 5441 и Latitude 5455 получили процессоры Snapdragon X Plus

Компания Dell на выставке IFA 2024 представила ноутбуки Inspiron 14 5441 и Latitude 5455 с новыми процессорами Snapdragon X Plus от Qualcomm. Ключевые особенности устройств — высокая производительность в задачах искусственного интеллекта и большая автономномность. Модель Latitude 5455 можно рассматривать как бизнес-версию модели Insprion 14 5441.

Inspiron 14 и Latitude 5455 могут предложить мощный 10-ядерный процессор Snapdragon X Plus X1P-64-100 с частотой 3,4 GHz, а также восьмиядерную версию X1P-42-100 с частотой до 3,24 GHz и вдвое менее производительной графикой. В обоих чипах используется встроенный ИИ-модуль (NPU) с производительностью 45 TOPS.

Оба ноутбука получили 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920х1200 пикселей с соотношением сторон 16:10. Заявлено до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5x, накопителя PCIe Gen4 NVMe формата M.2 2230 на 1 Tb, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В ноутбуках используется аккумулятор емкостью 54 Втч. По словам производителя, автономность модели Latitude 5455 составляет до 27 часов. Набор портов включает: два USB4 Type-C 40 Гбит/с, один USB 3.2 Gen1 Type-A с функцией Power Share, устройство для чтения карт памяти microSD и комбинированный аудиоразъем. Inspiron 14 весит 1,49 кг при толщине 17,9 мм, а Latitude 5455 — 1,53 кг при 17,9 мм.

Будучи устройством, ориентированным на бизнес, Dell предлагает несколько функций безопасности на Latitude 5455, включая SafeBIOS, ИК-биометрический вход, опциональный сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, камеру со шторкой и опциональные аппаратные пакеты аутентификации.

Цена известна только для модели Dell Inspiron 14 5441 – от $899. Оба ноутбука поступят в продажу 24 сентября.