Анонсирован протокол Bluetooth 6.0 с точность позиционирования до сантиметра

Организация Bluetooth Special Interest Group (SIG) объявила о выходе новой версии беспроводной технологии Bluetooth 6.0. Ключевыми особенностями версии являются высокая точность позиционирования, поддержка технологии защиты данных и улучшенная передача данных. Это первое масштабное обновление с момента выхода Bluetooth 5.0 в 2016 году.

Главным нововведением стала технология Channel Sounding, которая обеспечит точное определение расстояния (вплоть до сантиметра) для совместимых устройств. Ожидается, что она найдет широкое применение на рынке поисковых маячков и в мобильных экосистемах.

Channel Sounding также обеспечивает высокий уровень безопасности, гарантируя, что только авторизованные пользователи смогут разблокировать, например, двери или получить доступ к защищенным зонам в зданиях, оснащенных беспроводными системами безопасности.

Кроме того, протокол предложит пользователям функции Decision-Based Advertising Filtering (ускоряет сканирование вторичных каналов) и Monitoring Advertisers (улучшая энергоэффективность). Также ожидается снижение времени задержки при подключении аудиоустройств.

SIG не уточняет, когда возможности новой версии Bluetooth 6.0 появятся на устройствах. Отмечается, что процесс может занять несколько лет.