Представлен ноутбук-трансформер Samsung Galaxy Book5 Pro 360 с Intel Lunar Lake

Компания Samsung, в преддверии IFA 2024, представила первый ноутбук новой серии Galaxy Book5. В основе модели Galaxy Book5 Pro 360 лежат процессоры Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7 (включая модели Intel Evo) новой серии Lunar Lake. Благодаря 360-градусному шарниру ноутбук может работать в режиме планшета в связке со стилусом S Pen. Есть поддержка функций Copilot+ PC в составе Windows 11 и пакета Galaxy AI для фирменных устройств.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 оснащен 16-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей (16:10), частотой обновления 120 Hz (с VRR), максимальной яркостью 500 нит и охватом 120% цветового пространства DCI-P3.

Ноутбук может предложить 16 или 32 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель емкость 512 Gb или 1 Tb. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 76 Втч, в комплект поставки входит зарядное устройство USB-C мощностью 65 Вт. Набор интерфейсов включает порты USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, два Thunderbolt 4, слот для карты памяти microSD и 3,5-мм аудиовыход.

В оснащение также входят 2 Мп веб-камера Full HD, два микрофона, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos (два среднечастотных по 5 Вт и два твитера по 3,3 Вт), а также клавиатура с подсветкой. Есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Габариты составляют 355,4 × 252,2 × 12,8 мм, вес — 1,69 кг. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 поступит в продажу в этом месяце в Канаде, Франции, Германии, Великобритании и США. Цена пока не объявлена.